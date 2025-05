Reunião sela parceria para Anuário do Direito 2025; Shopping de Belém abre exposição Sapiens

• Espaço Cultural

Belém celebrou a inauguração do Sesc Teatro Casa Isaura Campos, um novo espaço cultural que chega para transformar a cena artística da capital paraense. O evento, realizado para imprensa e convidados, marcou a abertura oficial do teatro com a presença de autoridades da entidade, do município, do estado, além de fazedores de cultura.

Com capacidade para 129 espectadores, divididos entre mezanino e térreo, o espaço é acessível a todos os públicos e está preparado para acolher apresentações musicais, peças teatrais, espetáculos de dança, palestras e congressos e está localizado em uma edificação histórica anexa à unidade Sesc Casa da Música, no bairro do Reduto.

A inauguração do Sesc Teatro Casa Isaura Campos representa um marco significativo para Belém, trazendo consigo uma série de benefícios sociais e culturais.

• Anuário do Direito 2025

O presidente da OAB-Pará, Sávio Ribeiro, e o presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Pará (CAAP), Alvimar Pio, receberam esta semana a visita de Fuad Hanna, supervisor comercial do Grupo Liberal (foto). O encontro selou a parceria para a edição 2025 do Anuário do Direito, publicação que tem como propósito valorizar o trabalho e a atuação dos profissionais da área jurídica no estado.

• Amor em Dobro

O shopping Bosque Grão-Pará lançou a campanha “Amor em Dobro” para celebrar duas datas especiais: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A ação promocional começou em 25 de abril e segue até 15 de junho. Durante esse período, as compras realizadas no shopping valem números da sorte para concorrer a um Volvo EX30 0KM. Uma oportunidade e tanto para presentear e ainda sair de carro novo! Mais detalhes no Instagram: @bosquegraopara

• Dia das Mães

A Valisere, no Boulevard Shopping, liderada pela empresária Patrícia Pontes (foto), promoveu um coquetel especial para apresentar sua nova coleção em homenagem ao Dia das Mães. O evento reuniu clientes, convidadas e formadoras de opinião em uma atmosfera acolhedora e cheia de charme.

A nova linha aposta em peças que combinam elegância, conforto e delicadeza, traduzindo a força e a feminilidade das mães contemporâneas. Um verdadeiro convite ao autocuidado e à celebração do amor materno.

• 30 anos

O Conselho da Mulher Empresária do Pará (CME-Pará), presidido por Mayanna Beckman (foto) está prestes a completar três décadas de atuação em prol do fortalecimento do empreendedorismo feminino. A celebração pelos 30 anos da entidade será realizada no dia 29 de maio e promete ser um marco na agenda do setor. A organização convida marcas parceiras que valorizam o protagonismo da mulher nos negócios a se unirem como apoiadoras e patrocinadoras desse momento histórico. Uma oportunidade de reforçar o compromisso com a diversidade e o empoderamento no ambiente empresarial. Mais informações no Instagram @cme.para

• Exposição Internacional

O Parque Shopping recebe, de 1º a 30 de maio, a exposição internacional Sapiens – Uma viagem ancestral, que promete levar o público a uma verdadeira imersão na fascinante jornada da evolução humana. Com entrada gratuita, a mostra apresenta réplicas, recursos interativos e conteúdos educativos que despertam a curiosidade do público. Uma excelente oportunidade para aprender, se encantar e refletir sobre nossas origens.