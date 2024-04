Projeto do Grupo Liberal irá focar na COP 30; Alepa terá sessão especial pelos 205 anos da ACP

Parceria:

(Divulgação)

Juliana Borborema Pedreira e Ana Paula Couto (foto),sócias da Dom Salute, clínica de odontologia e estética, fecharam parceria com o grupo Liberal e um projeto personalizado com todo carinho está sendo feito para elas.

Registro de Visita:

(Divulgação)

André Martha (foto), da Clínica ON Saúde, visitou o Grupo Liberal e foi recebido pela Diretora de Mercado, Aline Viana e o executivo de vendas, Fuad Hanna.

Wella Day:

Mais uma edição do Wella Day está sendo preparada pelo G2 Beauty Hair, conceituado salão de beleza localizado na Cidade-Nova. A ação é sempre um sucesso entre as clientes que pagam somente o serviço de escova e ganham tratamentos incríveis da marca.

Drinks Amazônicos:

A TV Liberal atua na promoção do circuito de drinks autorais amazônicos do Festival Amazônia Sour. A iniciativa, que começou no último dia 18 e segue até o domingo (28), reúne 25 estabelecimentos da Grande Belém, que oferecem bebidas para todos os gostos, com destaque para as opções sem álcool e ingredientes regionais, como jambu, pupunha, cheiro verde, bacuri e até queijo do Marajó. A rota de drinks vem para ser uma plataforma da coquetelaria como eixo central — expandindo a experiência e seu impacto também para a cultura, gastronomia, música, entretenimento e empreendedorismo. Tem patrocínio da Claro, Sococo e Sebrae.

Projeto Cop 30:

O grupo Liberal está em produção com um projeto que busca esclarecer e fortalecer o movimento da cop30 em Belém, promovendo conteúdo educativos em suas multiplataformas. O projeto tem o patrocínio de Sebrae, Prefeitura de Belém e OCB.

Escova Express:

O dia das mães está chegando e para esse dia especial a Escova Express preparou maravilhosos gifts cards com os procedimentos da franquia para deixar sua mãe ainda mais linda.

Sessão solene:

Nesta segunda-feira (29/04) às 09h na Alepa acontecerá uma Sessão Solene em Homenagem aos 205 anos de fundação da Associação Comercial do Pará (ACP). A presidente Beth Grunvald já confirmou presença, assim como algumas diretoras do Conselho da Mulher Empresária (CME).

Professor em destaque:

Está fazendo o maior sucesso nas redes sociais o trabalho do professor Felipe Stocco que ministra aulas particulares de matemática, física, química e hebraico para ensino fundamental e médio, concursos públicos, Enem e militar.

Presente no Instagram com o perfil @matematicalizandodeaaz, ele compartilha conteúdos que estão viralizando também no TikTok, Youtube e Kwai. O professor agora precisa alcançar 200 mil seguidores para concorrer ao Prêmio Ibest 2024 e conta com a ajuda dos paraenses.