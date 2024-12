Prêmio Top de Marketing chega a 26ª edição; Quadra Engenharia promove coquetel de networking

• Prêmio Top de Marketing

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Pará (ADVB-PA), que tem como presidente Alann Rezende (foto), vai realizar no próximo dia 10 de dezembro (terça) a 26° edição do Prêmio Top de Marketing e Personalidade de Marketing 2024. Neste ano, a ADVB-PA celebra 50 anos de história, e além de premiar 12 cases vencedores, irá homenagear duas grandes Personalidades de Marketing: a empresária Walda Cardoso e o empresário Isan Anijar. A festa será na Fábrica 242.

• Selo Parceiro da Cultura

A Fundação Cultural do Estado do Pará, através de seu presidente Thiago Miranda (foto), realizará na próxima terça-feira (12/12), no Teatro Margarida Schivasappa, a cerimônia de entrega do Selo Parceiro da Cultura que celebra o impacto dos projetos realizados por meio do Programa Semear, que contribui para o fomento à cultura e à arte no Estado do Pará.

• Premiação

A Marmobraz realizará na próxima terça-feira (12/12) o evento “Marmobraz Experience Night” para celebrar a maior premiação do segmento de arquitetura, design, engenharia e construção civil. Os destaques da noite serão a entrega do Prêmio Paulo Chaves Marmobraz (Unama), Prêmio Engenheiro do Ano (CREA), Prêmio Construtora do Ano (Sinduscon) e Prêmio Marmobraz Experience. A festa acontecerá na própria Marmobraz e contará com uma atração nacional surpresa.

• Confraternização

A plataforma Belém Negócios, de Rodrigo Souza, vai realizar no dia 12 de dezembro (terça-feira) a Confra “Black and White”. A noite de celebração, com open bar & open food, acontecerá na Bliss.

• Matriculas Abertas

A Escola Sagrado Coração de Jesus está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025. Com turmas que vão da Educação Infantil ao 9º ano, a escola oferece uma educação completa e diferenciada, com turmas de tempo integral, programa bilíngue, educação tecnológica e Projeto de Vida e Empreendedorismo.

• Coquetel de Networking

A Quadra Engenharia realizou um exclusivo coquetel de networking para os proprietários das salas do Quadra Braz Corporate. A noite foi marcada por momentos de aprendizado com a palestra do famoso publicitário Walter Longo, sobre Marketing & Inteligência Artificial, e um bate-papo com Leopoldo Couceiro sobre o mercado. Foi um momento de muita interação e celebração com os clientes.