Prêmio Sebrae de Jornalismo anuncia vencedores estaduais; Rede La Salle reúne equipe de 6 estados

• Encontro Rede La Salle

Aconteceu, em Ananindeua (PA), a Reunião Regional das Equipes Diretivas da Rede La Salle Brasil (foto) reunindo as equipes do Maranhão, Pará, Amazonas e Distrito Federal e, de forma híbrida, as equipes que estavam em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Com a temática "Tocar corações e transformar vidas", o encontro possibilitou que as equipes diretivas compartilhassem experiências, seus cases de sucesso, construíssem novas iniciativas e se alinhassem com os projetos da Rede. Durante o evento, as equipes tiveram a oportunidade de participar de várias atividades, palestras e momentos de troca de experiências. Com o objetivo de promover a educação criativa e a inclusão, os alunos ensinaram aos participantes como utilizar a tecnologia e a inteligência artificial para construir um alfabeto em Libras. Por fim, foi ressaltado o trabalho que a Rede La Salle vem realizando nas regiões Norte e Nordeste, com uma presença que se intensificou ainda mais com a abertura, em 2020, do Colégio La Salle Ananindeua, que neste ano completa 5 anos de fundação.

• Pioneirismo

O Hospital Beneficente Portuguesa realizará no próximo sábado, dia 28, o primeiro procedimento ambulatorial e minimamente invasivo do Estado do Pará para tratar a Hiperplasia Prostática Benigna, utilizando o inovador método de Tratamento de Vapor de Água (REZUM). Essa técnica visa oferecer uma solução eficaz e menos invasiva para pacientes que sofrem com o aumento benigno da próstata (HBP), proporcionando recuperação mais rápida, menor sangramento e a preservação da ejaculação. O procedimento será feito pelo Dr. Luiz Otávio Ribeiro, coordenador do serviço de urologia da BP, e o Dr. Carlo Passerotti, chefe do serviço de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz - SP.

• Superliga Master

(Divulgação)

Aconteceu, em Brasília (DF), a Superliga Master, competição oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e o time paraense masculino da Apade (foto) foi campeão da categoria 45+. Importante ressaltar que o vôlei tem movimentado o cenário esportivo do estado que terá pela primeira vez a capital paraense como sede da Superliga C de voleibol, onde a Apade já está confirmada com um time cheio de reforços nacionais e internacionais. A Apade, pra quem não conhece, tem uma estrutura que conta com escolinha, formação de base e time profissional. A construtora Carmona Cabrera, Infracon Engenharia & Produção e a Castelo Distribuidora patrocinam a Apade, que conta também com o apoio da academia Luiza Duarte e da fisioterapia do Dr Julio Carvalho e Dra Marilia. E para dar prosseguimento a toda demanda e estrutura, a Apade segue em busca de patrocinadores para que possa continuar levando o estado para o cenário nacional do voleibol.

• Prêmio Sebrae de Jornalismo

(Divulgação)

No próximo dia 26 de setembro (quinta) vai acontecer, no One Hall Eventos, a premiação dos vencedores estaduais do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2024. Na ocasião, acontecerá um bate-papo com o jornalista Caco Barcellos (foto), que apresenta o Profissão Repórter, e show da cantora Ana Cañas.

• Mercado do Bem-estar

(Divulgação)

A WGSN apontou que o mercado que movimenta o bem-estar e a estética vai continuar crescendo exponencialmente. A esteticista Djane dos Santos (foto) confirma a pesquisa e conta que a demanda por seus atendimentos vai além dos objetivos estéticos, sendo bastante procurada por ser também terapeuta auricular, terapeuta integrativa e ozonioterapeuta.