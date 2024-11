Porte Engenharia inaugura Edifício Lisse e Casa Contente aquece para a Black Friday

Durante o coquetel de lançamento do Edifício Lisse, da Porte Engenharia (Divulgação)

Lançamento

Aconteceu o coquetel de inauguração do Edifício Lisse, da Porte Engenharia. O empreendimento valoriza o cenário urbano e contribui para tornar a cidade ainda mais bonita. Com uma proposta diferenciada de design e acabamento impecável, o Lisse é um verdadeiro presente para Belém, refletindo o compromisso da Porte Engenharia em elevar a qualidade e a estética dos empreendimentos locais. Nas fotos, os engenheiros Fábio, Ernani e Danilo Guilhon com o arquiteto Severino Marcos, Fuad Hanna, do Grupo Liberal, e Ivo Amaral, durante o coquetel que foi marcado pelo clima agradável e convidados especiais.

Concurso

O concurso público do Banco do Estado do Pará (Banpará), um dos mais aguardados pelos concurseiros paraenses neste ano, está prestes a ser lançado. A instituição financeira anunciou que o edital do certame será divulgado na próxima semana. Serão 34 vagas para contratação imediata de técnico bancário (nível médio) e 6 para nível superior nas áreas de engenharia e tecnologia da informação - ambos com carga horária de 30 horas semanais. O certame também busca a formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3.545,26, para os profissionais de nível médio, a R$ 6.103,19 para os de nível superior. Os servidores do banco têm direito ainda a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados, conforme regulamentos funcionais. Conforme as informações divulgadas pelo Banpará, o concurso público terá validade de 2 anos. A banca escolhida para organizar o certame foi a Fundação Cetap. Para participar da seleção, os interessados deverão fazer a inscrição e pagar a taxa de R$ 62 (nível médio) e R$ 85 (nível superior). Porém, candidatos com deficiência podem pedir a isenção desse valor.

Reconhecimento Nacional

O Sebrae é a marca mais Socialmente Responsável entre empresas e instituições brasileiras em 2024, segundo ranking elaborado pela Design Bridge and Partners e publicado pelo jornal Valor Econômico. O reconhecimento foi feito a partir de dados do BAV - Brand Asset Valuator - que tem como base uma lista de 1.500 marcas no Brasil, avaliadas por um universo de 18 mil pessoas.

Estação de Tratamento

A Biomais Soluções em Saneamento, dos sócios César Filho, Yuri Bahia e Eduardo Nascimento, está a todo vapor para entregar a Estação de Tratamento de Água e de Esgoto do complexo turístico Ilha do Tortuga, que vai inaugurar em breve na Ilha do Combu. Aliás, muitos estabelecimentos operam naquela região sem o devido tratamento e poderiam copiar o exemplo e se adequarem.

Novembro Azul

O Hospital Beneficente Portuguesa está promovendo a saúde masculina e incentivando a importância do diagnóstico precoce, onde todos os homens estão convidados para participarem de uma ação em alusão à Campanha Novembro Azul, dedicada à prevenção do câncer de próstata. Serão 50 vagas para homens acima de 45 anos, com realização do exame de PSA gratuito e consulta gratuita com um dos 5 médicos urologistas da BP. As inscrições serão nos dias 4 e 5 de novembro e você pode fazer através de ligação para o contato (91) 3215-4444. Acesse o perfil do Instagram @beneficenteportuguesa para saber mais informações.

Campanha digital da Casa Contente faz o Aquecimento Black Friday (Divulgação)

Black Friday

A Casa Contente deu início ao seu Aquecimento Black Friday através de uma campanha no digital que conta com uma série de lives com ofertas especiais e brindes para os primeiros compradores que adquirirem seus produtos através do site da loja. Na foto, a jornalista Bel Soares, que emprestou o rosto e a voz para a ação, com Marcos Daibes, da Agência Bastos, que assinou a campanha, com Alex, Jorge e Celso, da Órbita Produtora, que fizeram a produção audiovisual, e Allan Contente, diretor da Casa Contente.