Plataforma Belém Negócios realiza Encontro Setorial Bebidas; Hydro lança 'Expressões do Pará'

Com 18 anos de experiência no mercado imobiliário, Fernanda Vinagre (foto) se destaca pela visão estratégica, olhar atento às tendências do setor e o amplo conhecimento sobre vendas, marketing e comportamento do consumidor no segmento de alto padrão. Sua expertise passa por grandes incorporadoras e imobiliárias de atuação nacional. À frente da Alliancy Imobiliária, utiliza toda sua experiência para oferecer um atendimento consultivo, exclusivo e focado em gerar valor para clientes e investidores. Defensora de um mercado colaborativo, Fernanda acredita que a construção de autoridade passa pela geração de conteúdo e pelo relacionamento próximo com o cliente. Mais do que vender imóveis, seu compromisso é entregar conhecimento, insights de mercado e oportunidades reais, sempre com transparência e profissionalismo. Conheça mais no seu perfil no Instagram @fernandavinagre

Para garantir a presença de todos os membros da Frente Ampla Amazônia, a data do Lançamento do II Prêmio Ampla de Jornalismo passou para o dia 9 de maio, no Celebrate. Com curadoria e apresentação da jornalista Giuliana Morrone, a premiação teve sua primeira edição no ano passado, e ganha destaque especial em 2025 com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) na capital paraense, reforçando a importância da cobertura jornalística sobre temas de impacto social e ambiental. Entre as novidades desta edição está o aumento nos valores dos prêmios, que agora chegam a R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro. Outra mudança é a ampliação das categorias, que passam de três para quatro: Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo, refletindo a diversidade das produções jornalísticas. A premiação será realizada em dezembro, com data a ser definida.

A plataforma Belém Negócios, de Rodrigo Soupe (foto), vai realizar no dia 26 de março o Encontro Setorial Bebidas, no espaço VIP do restaurante Pobre Juan. O evento reunirá as maiores indústrias da região que atuam diretamente neste setor e será exclusivo para membros associados e convidados. Cerca de 60 empresários vão participar do jantar inédito que reunirá executivos da marca Caribeña, Indiazinha, Meu Garoto, Splash e Cerpa. E contará com a participação de Gregory De Costa, diretor da Duelo, fabricante de Bebidas Alcoólicas - Norte e Nordeste.

O objetivo do evento é fomentar novos negócios para o setor de bebidas, proporcionar networking de alto nível e apresentar inovações e novas parcerias.

• Encontro Serorial II

Ronaldo Jr (foto), com sua Cerveja Caribeña, está participando ativamente do Encontro Setorial Bebidas, promovido pela plataforma Belém Negócios. O empresário enxerga o evento como uma excelente oportunidade para estar com os principais nomes da indústria de bebidas do Pará, fortalecendo parcerias, acompanhando tendências e contribuindo com a construção de um mercado cada vez mais sólido e inovador. Através de sua participação, ele reforçará a identidade da Caribeña como uma cerveja feita na região, com DNA paraense.

Em um momento histórico para o Pará, com Belém se preparando para sediar a COP30, a Hydro lança a plataforma Expressões do Pará, um palco vibrante para a cultura local que promete ecoar pelo Brasil e fora dele. O projeto consolida o compromisso de longo prazo da companhia com a cultura, a produção e os costumes do estado, onde está a maior parte de suas operações no país. Segundo Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil, o Expressões do Pará reflete a convicção da empresa de que a cultura é um vetor fundamental para o desenvolvimento sustentável.

A Cirurgiã dentista Dra Luciane Borges (foto), especialista em Harmonização Facial pelo instituto Marc de Miami, atua há 9 anos no mercado e tornou-se referência em preenchimento labial no Pará colecionando resultados e feedbacks positivos sobre o seu trabalho. Na sua jornada, atua também como professora de HOF formando novos profissionais na área da estética. Falou recentemente sobre o setor e as tendências durante entrevistas na rádio Liberal e na Liberal +.