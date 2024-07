Pátio Belém promove programação especial para as férias; Fibra abre inscrições do Vestibular Online

• Basa e Minc:

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou da assinatura dos primeiros contratos de projetos selecionados pelo Programa Rouanet Norte com o Banco da Amazônia, um dos patrocinadores que aderiram ao edital. No evento, a ministra também assinou um protocolo de intenções para estabelecer cooperação técnica, científica e cultural junto ao banco na região amazônica. O registro de todo evento, que aconteceu na última quinta-feira, e a estrutura de som foram assinados pela Órbita Produtora.

• Inovação fitness:

Com a consolidação do integrado Mormai e Pilates, o Studio Mormaii Fitness vem conquistando novos clientes que não se adaptam aos treinos das academias tradicionais. A metodologia de treinos representa o Lifestyle da marca que é o "Sinta-se Mormaii" e proporciona treinos integrados e inovadores, com equipamentos diferentes e um time de profissionais qualificados e atentos a cada movimento. Os treinos são dinâmicos e divertido e dentro de um ambiente acolhedor. A metodologia trabalha técnicas do cardio, funcional, pilates e Five em uma única hora de treino. E você pode conhecer e acompanhar tudo pela perfil no Instagram @studiomormaiibelem

• Rematrícula Esmac:

Até o dia 20 de julho os alunos veteranos da Esmac podem realizar sua rematrícula e ainda concorrer a um tablet. E tem mais: os 100 primeiros alunos que aderirem a essa campanha, garantem o mesmo valor de bolsa correspondente ao mês de junho. Os demais detalhes você pode acompanhar pelo site da Esmac.

• Férias no Pátio:

Com uma programação que deu início dia 05 de julho e vai até o dia 28 de julho, o shopping Pátio Belém promove a campanha “Férias no Pátio: a diversão do seu verão” que conta com oficinas de pipa, mini-colônia de férias, shows de talentos kids, entre outras dinâmicas. Confira mais pelo perfil no Instagram @patiobelem

• Vestibular On Line:

O Centro Universitário Fibra, avaliado com nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para o Vestibular Online. Os cursos ofertados são: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. As inscrições podem ser realizadas através do site da Fibra.

• Anuário da Decoração:

O Anuário da Decoração é um projeto especial direcionado para o segmento de decoração, arquitetura e construção civil no Pará. Reunirá os principais profissionais e empresas do cenário compilados em uma publicação premium que será lançada em dezembro num evento organizado e idealizado pelo Grupo Liberal. O Anuário busca promover os diferenciais de quem concebe, planeja e constrói sonhos através de projetos executados. Será um hub de conteúdo multiplataformas unindo grandes marcas. Além de entregas no digital e no impresso, com cobertura completa no pré e pós evento. Mais informações com o time comercial de O Liberal.

• Grupo Líder e Beach Tennis:

O Grupo Líder anuncia o 1º Torneio de Férias de Beach Tennis que vai acontecer nos dias 13, 20 e 27 de julho, na praia do Atalaia em Salinas. Além das quadras de torneio, o Grupo Líder oferecerá espaços de relaxamento, tendas, áreas para ações promocionais, banheiros químicos e toda a estrutura que um evento dessa natureza precisa dispor. Os participantes poderão desfrutar de uma verdadeira festa do esporte, saúde e natureza, em plena beira-mar. O evento promete uma experiência inesquecível para os amantes do esporte e da natureza.

• Grupo Líder e a Sustentabilidade:

Como uma empresa ambientalmente responsável, o Grupo Líder está empenhado na preservação do meio ambiente de Salinópolis. Durante o torneio de Beach Tennis que vai realizar, haverá coleta seletiva e apoio da Transforma, empresa responsável pela reciclagem dos resíduos, além de informações de conscientização a todos os participantes, incluindo staff e patrocinadores.