Parque Shopping lança Amazônia Fashion Week; Grupo Mais Barato promove show de prêmios aos clientes

• Conexão On Line:

O videocast Conexão Mercado, em sua quarta temporada está entrevistando também profissionais de fora do estado. Na última semana, a jornalista Bel Soares conversou com o advogado tributarista Eliezer Marins (foto) sobre questões tributárias. Um bate-papo esclarecedor sobre o assunto que você pode acompanhar no canal de O Liberal no YouTube ou no portal de O Liberal.

• Alimentação e Beleza Natural:

A franqueada da Simple Organic Belém, Dra Elaine Cardoso, promoveu em parceria com a dermatologista Dra Juliana Vilas Boas e a nutricionista Dra Jamille Barros, um Talk para falar de alimentação baseada em plantas e beleza natural. Na ocasião, o público presente ficou sabendo o que potencializa a ação dos produtos usados na pele através de escolhas menos invasivas.

• Jubileu de Ouro:

(Divulgação)

A Comissão Organizadora (foto) para festa Jubileu de Ouro dos médicos formados em 1974 pela Universidade Federal do Pará (UFPA) promoveu um encontro para celebrar o momento especial. Teve missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Baile comemorativo no salão nobre da Assembleia Paraense.

• Amazônia Fashion Week:

De 05 de setembro a 08 de setembro, o Parque Shopping apresenta Moda, Cultura e Conexão, no lançamento do Amazônia Fashion Week 2024. Serão dois dias de desfiles, com o encontro entre o melhor da moda autoral amazônica e grandes marcas nacionais. Além de dois dias com apresentações artísticas, palestras, rodas de conversa e muita cultura regional. Confira a programação completa no perfil do shopping no Instagram @parqueshoppingbelem

• Amazônia Viva:

Para celebrar o dia da Amazônia, que foi dia 05 de setembro, O Liberal, através de uma revista especial encartada, levou conteúdos relevantes para sua audiência. Com o apoio da Vale, o público pôde conhecer mais sobre a maior floresta do país na série denominada AMAZÔNIA VIVA.

• Show de Prêmios:

O Grupo Mais Barato, em comemoração ao aniversário de nove anos, voltou com o show de prêmios. A cada R$ 100 reais em compras o cliente garante 1 cupom para concorrer a 1 Rampage, 3 motos e 9 smart Tvs. As compras são cumulativas, ou seja, todas as compras são somadas a partir da informação do cpf no caixa.