Pará Pet Show 2025 vai até este domingo no Mangueirinho; Secom prepara mudanças na marca da COP 30

• Inauguração



O mercado automotivo de Belém ganha um novo reforço. A TService, conhecida por oferecer serviços de oficina com alto padrão de qualidade, inaugura sua primeira unidade na capital paraense. O evento de lançamento aconteceu no dia 27 de março, das 19h às 22h, na própria loja que fica na Avenida Senador Lemos, nº 3042. A oficina promete se destacar pelo atendimento especializado e pela estrutura moderna. Os convidados puderam conhecer de perto a proposta da TService e os serviços oferecidos, incluindo troca de óleo, pneus, freios, suspensão e muito mais.

• Lançamento

(Divulgação)

Aconteceu, em Belém, o lançamento da agência Amazone Marketing, que já atua há 7 anos no mercado amapaense. A agência já realizava alguns trabalhos pontuais em Belém, mas viu a necessidade de ter um filiam na cidade para realizar trabalhos contínuos e mais de perto com seus clientes no Pará.

Na foto, Anne Pereira (Gerente Comercial Grupo Liberal) e Eloá Moreia (executiva de contas) com os sócios e proprietários Julian Felipe e Laise Caroline.

A inauguração contou com a presença de veículos de comunicação, clientes e parceiros.

• Mundo Pet

Até este domingo (30), o universo pet ganha destaque em Belém com o “Pará Pet Show 2025”, evento que está sendo realizado das 9h às 21h, na Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho. Com uma programação diversificada, a feira reúne especialistas, empreendedores e o público em geral para dois dias de imersão no mundo dos animais de estimação, oferecendo serviços essenciais como vacinação, consulta e cadastro para castração, além de atrações interativas.

• Workshop

(Divulgação)

Nos dias 22 e 23 de março, Abaetetuba foi palco do Workshop de Treinamento Físico (foto), que abordou temas como musculação básica e avançada, além de recursos ergogênicos. A programação foi direcionada a acadêmicos de Educação Física e amantes da musculação, reunindo participantes interessados em aprimorar seus conhecimentos. Um dos profissionais que ministraram o workshop foram os professores de Educação Física Augusto Kzan e Wendel Rayol que contribuíram com suas experiências e didática. A aula teórica ocorreu no dia 22, na Escola Municipal e Fundamental Joaquim Mendes, e no dia 23 foi realizada a aula prática na Academia Bio Massa, encerrando o evento com bastante interação e troca de experiências.

• Mudança

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) prepara algumas mudanças na marca da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) que ocorrerá em novembro, em Belém. O evento passará a se chamar "COP 30 Brasil Amazônia", substituindo a denominação atual "COP 30 Amazônia". Além do nome, a Secom fará alterações na logomarca, com mudanças na cor e na fonte utilizada na identidade visual do evento. A medida visa dar maior destaque ao Brasil na conferência e tornar a marca mais representativa. A nova identidade deve ser divulgada nas redes sociais na próxima semana.