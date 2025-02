Maior unidade nacional da Bluefit fica em Belém; Galeria abre exposição “Olhais a nossa Belém"

• Inauguração

Com investimento de 10,3 milhões de reais ,a Bluefit acaba de abrir sua maior unidade do Brasil em Belém, com estrutura inédita, elevando o padrão das academias na cidade. Localizada na movimentada Avenida Alcindo Cacela, a estrutura impressiona, pois, possui o maior salão de musculação da capital equipado com máquinas de força da Hammer Strength, referência mundial. O parque aeróbico é 100% Nautilus, garantindo performance e conforto, e a academia conta ainda com um estúdio exclusivo de Spinning para os amantes do ciclismo indoor. São 150 máquinas no total. O espaço faz parte de um mall com oito lojas de grandes marcas nacionais, inclui uma estética automotiva e oferece o maior estacionamento entre as academias da cidade, com 97 vagas disponíveis. Em breve, contará ainda com um carregador para carros elétricos. Com 200 aulas coletivas semanais, a Bluefit redefine o conceito de academia no Brasil.

• Pará Pet Show

Com o crescente mercado voltado para os cuidados com os pets, Belém receberá, nos dias 29 e 30 de março, na Arena Guilherme Paraense - o Mangueirinho, a segunda edição do Pará Pet Show. Organizado pela Business Eventos, o encontro contará com adoção responsável de pets, exposições e networking com profissionais do segmento, uma ótima oportunidade para fazer negócios. Há stands disponíveis em diversos tamanhos e localizações. Informações no email feirasecongressos@businessbel.com ou no telefone (91) 98874-7574

• Science Conference Nutrify

A Nutrify, em parceria com o Mercado Puro Natural, realizou no auditório da Cesupa, o “Science Conference Nutrify”. Com a participação de 60 nutricionistas, entre profissionais e estudantes do curso de Nutrição e pós-graduação do Cesupa, o evento contou com a palestra “Como a personalização vai transformar a forma de comer em 2025” ministrada pela nutricionista Beth Oliveira. Na foto, Iza Bastos (Representante Nutrify PA/AP), Felipe Randall, Gerente Nacional Nutrify, Cyntia Gonçalves, Leliane Gonçalves e Stefani Gonçalves (Mercado Puro Natural) e Beth Oliveira, Nutricionista e Speek da marca.

• Exposição Fotográfica

A Galeria Rose Maiorana abriu a exposição “Olhais a nossa Belém” que revela os olhares dos fotojornalistas de O Liberal: Tarso Sarraf, Carmem Helena, Thiago Gomes, Ivan Duarte, Igor Mota, Everaldo Nascimento, Cristino Martins, Wagner Santana, Cláudio Pinheiro e da artista plástica Rose Maiorana, sobre a cidade de Belém. A exposição fotográfica conta com fotos marcantes que traduzem o povo, os costumes e lugares de nossa cidade. Vale a pena conferir. A entrada é gratuita.

• Prêmio Ampla

Marcada para dezembro, em Belém, a segunda edição do Prêmio Ampla de Jornalismo terá a presença da jornalista Giuliana Morrone, referência no jornalismo político e econômico. A jornalista também participará do lançamento do prêmio, dia 24 de abril, no Celebrate by SRB, e será curadora da edição da premiação, criada para reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da imprensa que contribuem ao debate e ao desenvolvimento do setor.

• Projeto Waterworth

A Meta anunciou na última semana o projeto Waterworth, um plano que contará com infraestrutura submarina para levar capacidades de conectividade a diversas regiões, incluindo o Brasil. O plano consiste na instalação de cabos submarinos de 50 mil quilômetros de extensão que responderão por mais de 95% do tráfego intercontinental, conectando cinco continentes. O objetivo, segundo a Meta, é levar "conectividade líder do setor" para países como os Estados Unidos, Brasil, India, Africa do Sul e outras regiões chave. A big tech aponta que a iniciativa facilitará a inclusão digital, sobretudo na era da IA, e abrirá três novos corredores oceânicos com a conectividade necessária para fomentar soluções do tipo em todo o mundo. Além disso, prevê proporcionar maior capacidade, velocidade e alcance global da tecnologia por meio da infraestrutura.