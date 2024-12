Isan Anijar e Walda Cardoso são 'Personalidades do Marketing'; Karen Casseb na revista LUXO

• Ação Unama

Com orientações e agendamentos de serviços gratuitos à comunidade, a UNAMA - Universidade da Amazônia realizou no sábado (14/12) o projeto "Dia Ser: cuidando dos cuidadores". A iniciativa do Núcleo de Atendimento Transtorno de Espectro Autista (NATEA) teve o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre pessoas com TEA e oferecer apoio multidisciplinar aos cuidadores. A programação contou com a mesa-redonda "Intervenções multidisciplinares no TEA: caminhos e práticas integradas", com a participação do terapeuta ocupacional e especialista em reabilitação neuropediátrica, Walmir Neto; a neuropsicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental, Camila Menezes; e a profª Mychele Siqueira, pedagoga e especialista em Análise Comportamental Aplicada. Todos os presentes receberam vouchers de agendamentos gratuitos para acompanhamento nas Clínicas-Escola da Instituição de Ensino Superior. Os atendimentos foram nas áreas de Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

• Arquitetura em foco

(Divulgação)

A arquiteta Karen Casseb (foto), uma das profissionais mais conceituadas da área em toda região norte, contou um pouco da sua história para revista LUXO, em uma edição especial que celebrou os 10 anos da publicação. Karen Casseb tem ganhado cada vez mais o mercado do sul do Pará com projetos lindos naquela região.

• Marmobraz Experience Night

(Divulgação)

Na última quinta-feira (12/12), a Marmobraz realizou a “Marmobraz Experience Night”, uma noite de confraternização e premiação do segmento de arquitetura, design, engenharia e construção civil. Isan Anijar, Iran Anijar e Meg Anijar (foto) celebraram a noite com seus convidados ao som do ex integrante da banda Kid Abelha, George Israel.

• Personalidade de Marketing

(Divulgação)

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no estado do Pará (ADVB-PA) realizou uma festa, na Fábrica 242, para celebrar os vencedores do prêmio Top de Marketing 2024 e Personalidade do Marketing 2024. Os empresários Isan Anijar e Walda Cardoso (foto) foram homenageados como Personalidades do Marketing.

• Top de Marketing

(Divulgação) (Divulgação)

A Resolve Energia Solar foi premiada com a Melhor Campanha Varejo, Melhor Campanha Institucional e Melhor Campanha de Inovação no prêmio Top de Marketing 2024 da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Pará (ADVB-PA). Na ocasião, Anderson Jorge (foto), Diretor de Marketing, recebeu os prêmios ao lado de alguns colaboradores.

• Selo da Cultura

(Divulgação)

A cantora Liah Soares (foto) cantou na cerimônia de entrega do Selo Parceiro da Cultura, que aconteceu no Teatro Margarida Schivasappa. O selo é uma realização do Governo do Estado com a Fundação Cultural do Estado e celebra os impacto dos projetos realizados por meio do programa Semear, que contribui para o fomento à Cultura e à arte no estado do Pará.