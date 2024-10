Hospital de Belém ganha destaque em TV portuguesa; Luar Cabeceiras Modulares é referência no mercado

• Na Mídia

O presidente do Hospital Beneficente Portuguesa, Alírio Goncalves, concedeu uma entrevista ao jornalista Tiago Goes, apresentador do programa "Portugal no Mundo", que é exibido na Rádio e Televisão de Portugal (RTP), onde abordou temas importantes relacionados ao aniversário de 170 anos da instituição. Durante a entrevista, ele destacou o legado histórico e a relevância da Beneficente Portuguesa na prestação de serviços de saúde à comunidade. O programa “Portugal no Mundo" é um programa da RTP, que apresenta a vida dos portugueses que vivem e trabalham fora do país. O programa mostra a gastronomia, os negócios, as coletividades, a música e outras formas de expressão artística dos portugueses. Na foto: o repórter cinematográfico Mario Pires (câmera), presidente Alírio Gonçalves e o jornalista e apresentador Tiago.

• Água Potável

Foi inaugurada a revitalização da Fonte de Água Potável da Cerpa, um marco de solidariedade que vem ajudando a população carente da região há quase uma década. A fonte, que já distribuía água para aproximadamente 120 famílias das comunidades próximas à empresa, foi totalmente modernizada para aumentar sua capacidade de atendimento. Com uma média de distribuição de 96 mil litros de água potável por mês, a fonte agora conta com mais três torneiras, permitindo um fluxo mais ágil e a possibilidade de atender mais famílias. A novidade inclui também a instalação de um hidrômetro, que permitirá à Cerpa medir com precisão a quantidade de água fornecida diariamente à comunidade, garantindo maior controle e sustentabilidade no uso desse recurso essencial.

• Referência no mercado

(Divulgação)

Há 4 anos no mercado, a Luar Cabeceiras Modulares, que tem a frente as empresárias Sheila Rennê e Luanne Valentim (foto), vem se consolidando como referência quando o assunto são cabeceiras, puffs, recamier, sofás e estofados em geral. Prezando pela qualidade dos produtos, buscam oferecer sempre o que há de melhor no mercado através de um atendimento humano e personalizado. Na experiência ao cliente tem como missão compreender a necessidade dos clientes e apresentar todas as possibilidades que possam unir seus desejos, conforto, afeto e bom gosto. Saiba mais através do perfil no Instagram @luarcabeceiras

• Arquitetura Sagrada

(Divulgação)

A Di Casa promoveu uma série especial de depoimentos sobre religião, fé, cultura e arquitetura e contou com o relato emocionante da arquiteta Karen Casseb (foto) para a Vanessa Rodrigues (foto) que está a frente da loja. Na ocasião, falou sobre a arquitetura da Basílica de Nazaré e como se inspira em seus projetos. Destacou ainda a fé, a gratidão e as graças recebidas, reafirmando a conexão com Nossa Senhora de Nazaré.

• NSA Belém Negócios

O NSA (Negócios Sustentáveis da Amazônia), evento que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro na Estação das Docas, em Belém, lançou o site oficial do evento, com informações como programação completa, apoiadores e convidados especiais. A iniciativa deve reunir empresários, especialistas, gestores e executivos interessados em conhecer estratégias sustentáveis que são cases na região amazônica. Desenvolvido pela plataforma Belém Negócios, o NSA tem o apoio da Raizo Estratégias, Casa Dakini e Nidos Arquitetura. Saiba mais no perfil do Instagram @belemnegocios.com.br

• Humanização na saúde

(Divulgação)

A Dra Alessandra Barros (foto), cirurgiã plástica, referência em mama, abdome e face, tem sido bastante elogiada por seu atendimento humanizado, acolhedor e esclarecedor. Além disso, realiza um excelente trabalho no digital, através do seu perfil no Instagram @draalessandrabarros, onde traz uma linha editorial com conteúdos com muita informação de valor e uma estética nos posts que é coerente com uma médica que lida com sonhos, beleza, autoestima e autocuidado.