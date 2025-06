Grupo Preço Baixo abre cerca de 650 empregos; Construtora Plancon completa 55 anos

• Sustentabilidade no Bosque Grão-Pará

No mês em que o meio ambiente ganha ainda mais destaque, o Shopping Bosque Grão-Pará reafirma seu compromisso com a sustentabilidade por meio de ações que unem inovação e responsabilidade ambiental. Entre as iniciativas, uma fachada verde foi instalada como símbolo da campanha, além do plantio de árvores nativas realizado por colaboradores do empreendimento. Referência em construção sustentável, o shopping foi o primeiro do Norte a receber a certificação internacional LEED, mostrando que é possível crescer preservando.

• Expansão do Grupo Preço Baixo

O Grupo Preço Baixo anunciou a construção de três novas unidades nos bairros do Tapanã, Tenoné e Jurunas, na Grande Belém — duas já em fase avançada de obras. A expansão deve gerar cerca de 650 empregos diretos e indiretos, reforçando o impacto positivo do grupo na economia local. Com seis lojas em operação e mais de 2 mil colaboradores, o grupo também mantém parcerias com projetos sociais, como o Mesa Brasil.

• Canopus no mercado paraense

Com quase 50 anos de atuação no Nordeste, a construtora Canopus chega a Belém com o lançamento do Village Natureza, na Av. Mário Covas. Especialista em habitação popular com padrão de condomínio clube, a empresa estreia na capital paraense apostando em localização estratégica, estrutura completa de lazer e segurança 24h. Com mais de 50 mil unidades entregues no país, a Canopus inicia sua expansão na região Norte com condições acessíveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

• Nutrify na NaturalTech

(Divulgação)

Com um estande moderno, acolhedor e estrategicamente posicionado, a Nutrify se destacou na NaturalTech, a maior feira de produtos naturais da América Latina, que acontece em São Paulo. A marca, reconhecida por seu compromisso com a saúde e o bem-estar, reforça na feira seu propósito de promover uma nutrição consciente, com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental.

Na foto, estão Jefferson Santos, Gerente Regional Norte; Iza Bastos, representante da marca no Pará; Julien Valejo, Gerente Nacional da Nutrify; além de integrantes do time dessa marca que vem crescendo e conquistando espaço em todo o país.

• NaturalTech Parte II

(Divulgação)

Fernando Machado, Gerente Comercial, e Isaac Benassuli, CEO do Atacadão do Suplemento, (foto) marcaram presença na NaturalTech 2025, em São Paulo, conferindo de perto as inovações do mercado de produtos naturais e suplementação. A feira é referência no setor e destaca as principais tendências em saúde, bem-estar e nutrição consciente.

O Atacadão do Suplemento, reconhecido por ser o lugar onde realmente se encontra de tudo nesse segmento, reforça seu posicionamento estratégico ao acompanhar de perto as novidades.

• Fisiculturismo no Pará

O Teatro do IT Center foi palco do 33º Campeonato Estreante e Campeonato Paraense de Fisiculturismo, evento oficial da IFBB que reuniu atletas de várias categorias em busca da tão sonhada vaga para o Campeonato Brasileiro, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de julho, em São Paulo.

Entre os destaques do evento, o coach Augusto Kzan marcou presença e acompanhou de perto a performance dos competidores.

A competição reforça o crescimento e a força do fisiculturismo paraense no cenário nacional.

• Plancon 55 anos

(Divulgação)

Uma noite de celebração, história e emoção marcou os 55 anos da Construtora Plancon. O evento aconteceu no majestoso Theatro da Paz, reunindo colaboradores, parceiros e amigos que fazem parte dessa trajetória de sucesso no setor da construção civil. Na foto, o engenheiro José Nicolau Netto Sabado, Diretor-Presidente da Plancon, ao lado de sua esposa, Maria Helena Sabado, prestigiando o momento com elegância e alegria. Parabéns à Plancon por mais de meio século de contribuições transformadoras!

• Reconhecimento

(Divulgação)

Durante a celebração dos 55 anos da Construtora Plancon, o engenheiro Luiz Paulo Lima de Noronha (foto) foi homenageado por sua destacada atuação como projetista de cálculo estrutural. A placa entregue pela empresa reconhece sua dedicação, competência e liderança, fatores que têm contribuído de forma exemplar para a excelência dos projetos da construtora. Um tributo mais que merecido a quem entrega técnica e comprometimento em cada realização.