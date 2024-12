Galeria de Arte Rose Maiorana estreia na Pará Negócios; LIDE Pará em missão oficial na China

• Mercado de Combustíveis

A Atem Distribuidora, que integra um dos maiores grupos nacionais de energia e logística, triplicou sua movimentação de combustíveis no Pará nos últimos seis meses, atingindo 30 milhões litros/mês. O aumento expressivo na comercialização de combustíveis foi devido aos investimentos realizados no estado em infraestrutura e logística e ao reforço da sua equipe comercial. Um dos marcos do investimento da Atem no Pará é a implantação do primeiro terminal de uso privado (TUP) para abastecimento de combustível em Belém e a segunda maior base de armazenamento de derivados de petróleo e etanol do Estado, com capacidade para abrigar 74 milhões de litros. As estruturas já movimentaram mais de 135 milhões de litros de combustíveis líquidos. No Pará, a Atem é também uma das poucas distribuidoras a oferecer o VLSO, um tipo de bunker de alta qualidade que abastece grandes embarcações.

• Pará Negócios

O Grupo Liberal participa, com um estande estratégico, na 11ª Edição da Feira Pará Negócios, que começou na última sexta-feira (29) e vai até o domingo (01/12), no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia. A Feira reúne o que há de mais atual nos segmentos econômicos, e, neste ano, aborda a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável no setor empresarial paraense

• Galeria Rose Maiorana

A Galeria de Arte Rose Maiorana fez sua estreia nesta edição da Pará Negócios. O espaço artístico e cultural inaugurado em maio deste ano, no bairro do Marco, em Belém, pela primeira vez, participa de uma feira de negócios. A ideia é que a marca se aproxime do público que vai circular pela feira estabelecendo novas conexões e democratizando o acesso a arte.

• Lide na China

Membros e conselheiros do LIDE Pará estão em missão oficial na China, liderados pelo empresário Thiago Maiorana (foto) para participar de visitas técnicas na plataforma SinoLAC em Zuhai e da CISCE, uma das principais feiras do mundo de Supply Chain, em Pequim. Os empresários também participaram de um jantar com membros do LIDE China, firmando um intercâmbio entre as unidades do LIDE.

• Inauguração

A Luar Cabeceiras Modulares, inaugurou no último dia 27 de novembro, sua loja conceito e showroom em ponto estratégico do Umarizal. A marca, que atua há 4 anos no mercado, tem a frente as empresárias Sheila Rennê e Luanne Valentim (foto) que consolidam-se através desse novo espaço como a maior referência quando o assunto são cabeceiras, puffs, recamier, sofás e estofados em geral. Conheça mais através do perfil no Instagram @luarcabeceiras

• Festival

A 18ª edição do Festival Osga Vídeos Universitários, realizada pelo grupo Ser Educacional (foto) - mantenedor das marcas UNAMA, UNINASSAU, UNG,UNINORTE, UNIFAEL e UNI7, aconteceu no último dia 29 de novembro, às 18h, no auditório David Mufarrej, na UNAMA Alcindo Cacela. O evento nacional de incentivo à produção audiovisual recebeu dez finalistas para concorrer a prêmios nas categorias de melhor Minidocumentário, Curta de Ficção e Videoclipe. Além disso, personalidades paraenses foram homenageadas como “Protagonistas do Cinema na Amazônia". Neste ano, o Osga também consagrou o aniversário de 50 anos da UNAMA, sede do evento.