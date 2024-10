G2 Beauty Hair inaugura unidade na Marambaia; Vem aí 2ª edição do Casa de Cultura É Círio Outra Vez

Inauguração

As irmãs Glaucia Calado e Gleicy Reis (foto), que comandam o salão de beleza mais conceituado de Ananindeua, o G2 Beauty Hair, chegaram em Belém onde acabaram de inaugurar, no coração da Marambaia, sua segunda unidade. O G2 Beauty Hair Belém chega como uma opção de salão muito amplo, confortável, bem decorado, oferecendo bem-estar em todos os seus espaços, serviços de qualidade, linhas de cabelo conceituadas, além de todo padrão de qualidade no atendimento que é algo primordial para as proprietárias. Tudo isso num prédio lindo e enorme que chama atenção na avenida Tavares Bastos. Saiba mais pelo perfil do Instagram @g2beautyhairbelem

Método Impacto

(Divulgação)

A psicopedagoga e neuropsicopedagoga, Priscila Caseiro (foto) vai realizar no dia 09 de Novembro, de 08hs as 18hs, no auditório da Igreja dos Capuchinhos, o encontro “Método Pacto” que reúne um time de profissionais que vão realizar palestras projetadas para atender às necessidades emocionais e práticas de famílias, professores, estudantes universitários e terapeutas que trabalham com pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é promover a conscientização e a disseminação de práticas eficazes que podem ser aplicadas no cotidiano escolar, clínico e médico. Mais informações através do Instagram @priscilacaseirod

Status Summit 2024

O Grupo Status realizou o Status Summit 2024, um evento exclusivo que aconteceu no dia 2 de Outubro no Hangar. O encontro foi idealizado para proporcionar aos clientes uma experiência única, repleta de informação, inovação e oportunidades. Além disso, o Status Summit apresentou as principais atualizações sobre o mercado imobiliário, novas tendências e insights estratégicos que vão impactar o futuro do setor.

Casa da Cultura

Vem aí a segunda edição da Casa de Cultura É Círio Outra Vez, patrocinada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e organizada pela AT Produções com a finalidade de apresentar e valorizar a cultura paraense aos turistas e aos cidadãos, contando histórias e oferecendo experiências através das mais diversas manifestações artísticas, como a dança, a gastronomia local, shows de humor, exposições fotográficas, artesanato e muito mais. Este ano, o projeto irá homenagear os 50 anos da Guarda de Nazaré. A programação é gratuita e ficará aberta ao público entre 9 e 11 de outubro

É Cirio outra vez

A festividade católica mais aguardada do país terá sua abertura oficial no dia 8 de outubro, quando após o acender das luzes da Basílica Santuário de Nazaré, ao fim da Santa Missa, Jamily Tavares, Felipe Alcântara e Rhenan Sanches se únem no Bendito Encontro, show de abertura oficial do Círio de Nazaré. Os anfitriões também receberão no palco da Concha Acústica da Praça Santuário grandes nomes da música brasileira como Vitor Kley, Luiza Possi, Chico César e as atrações regionais Zaynara, Comunidade Caju e Padre Cavalcante. O show faz parte do projeto “Ela vem” que tem o patrocínio oficial da CNSEG – Confederação Nacional das Seguradoras, a realização da AT Produções, o apoio da Okajima Distribuidora, o Apoio Institucional da Diretoria do Círio, Basílica de Nazaré e Arquidiocese de Belém.

Lançamento

A união de duas grandes marcas está prestes a movimentar o mercado de postos da cidade. Na última quinta-feira, 03 de Outubro, houve o lançamento oficial da Movix, a nova marca que resulta da fusão entre BG e G2F. Juntas, essas gigantes do setor de postos prometem redefinir padrões e inovar em serviços e atendimento.

As cores da Fé

Rose Maiorana & Tarso Sarraf estão juntos em mais uma collab, dessa vez com “Cores da Fé” que traz os viéses deles sobre fé, devoção e procissão com pinturas da artista sobre os registros cirianos do fotógrafo. A exposição está aberta para visitação pública na galeria de arte do CCBEU até o dia 04 de novembro. A collab conta com o patrono da Porte Engenharia e o apoio cultural da Caribena e Grupo Liberal.