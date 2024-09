Fibra promove XXIV Jornada Jurídica; Studio Guto Lopes lança linha própria de suplementos

• Jornada Jurídica

O Centro Universitário Fibra está realizando, entre os dias 10 e 13 de setembro, a XXIV Jornada Jurídica. O evento reúne estudantes, professores, advogados e especialistas para debater temas contemporâneos do Direito. Com palestras, mesas-redondas e workshops, a Jornada é uma oportunidade para os participantes se atualizarem sobre as principais mudanças legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias. Além disso, a XXIV Jornada Jurídica acontecerá nos mesmos dias do Congresso Internacional de Direito Amazônico e XVI Congresso Mundial de Direito Agrário. Os encontros fomentam o networking e o intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais da área jurídica.

• Aniversário Maizena

Para celebrar o aniversário de 150 anos da Maizena, está acontecendo a promoção “Não tem segredo, tem Maizena - 150 anos”, onde na compra de qualquer produto Maizena, o cliente concorre a batedeiras personalizadas e ao prêmio final de 150 mil reais. Mais informações no site da marca.

• Jubileu de Ouro

A Comissão Organizadora (foto) para festa Jubileu de Ouro dos médicos formados em 1974 pela Universidade Federal do Pará (UFPA) está preparando uma celebração especial que contará com missão de ação de graças na Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Baile comemorativo no salão nobre da Assembleia Paraense, tudo no dia 07 de dezembro.

• Naturalidade no olhar

A busca pela naturalização nos resultados que envolve o mercado da beleza chega também nos cílios, onde está cada vez maior a procura por técnicas que valorizem o olhar sem causar danos. A terapeuta em saúde dos cílios, Josy Rodrigues, é especialista na técnica Lash Lifting e proporciona destaque e beleza aos olhares de suas clientes aproveitando os fios de seus próprios cílios. Quem faz, se encanta. Saiba mais no perfil do Instagram @fabricadebonecas_

• Direito Previdenciário

A advogada Shirley Nassar, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, tem falado e atuado muito sobre a importância do planejamento previdenciário. Pra quem não sabe, entre os inúmeros benefícios de fazer esse tipo de planejamento, estão saber quando se aposentar, o valor do benefício, a diminuição do risco de receber um benefício menor do que o devido, entre outros. Para mais informações, a advogada disponibiliza seu contato e endereço através do seu perfil no Instagram @shirleynassaradvogada

• Pioneirismo

Guto Lopes, ceo dos Studio Guto Lopes, está lançando sua linha própria de suplementos. Entre Whey Protein, creatina, pré-treino e polivitaminico, a linha chega a Belém bastante esperada por seus alunos e seguidores. Vale reiterar que ele está sendo o primeiro personal do estado do Pará a lançar uma linha autoral neste segmento.