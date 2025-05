FENCOOP gera 1.000 empregos; Sebastião Campos participa do Conexão Mercado

• Semana ENEF

O Sicredi participou da 12ª Semana Nacional de Educação Financeira, que teve como tema “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”.

Na edição deste ano, participaram as cooperativas do Sicredi em Belém e Região Metropolitana e na região Oeste do Pará com uma série de ações de educação financeira que incluíram palestras em escolas, universidades e entidades para jovens e crianças e até um Podcast. Para o Sicredi, quanto mais cedo as pessoas tiverem consciência e responsabilidade com as finanças, maiores são as chances de se ter uma vida financeira sustentável no futuro.

• Resultado Positivo

Com um investimento de R$ 1,2 milhões do Sistema OCB-SESCOOP/PA, a Feira de Negócio do Cooperativismo Paraense 2025, a FENCOOP, impulsionou negócios, gerou 1.000 empregos e fortaleceu o cooperativismo no Pará. O evento reuniu 112 cooperativas, promoveu parcerias e ampliou a inclusão social e a renda na economia regional.

• Mercado de Eventos

Localizado dentro do Parque Zoobotânico Mangal das Garças, o Armazém do Tempo conta com o entorno das belezas naturais sendo uma “casa de vidro” que foi cuidadosamente adaptada para ser palco de momentos inesquecíveis.

Além da arquitetura charmosa e do contato direto com a natureza, o espaço oferece uma atmosfera mágica, onde o pôr do sol, a vegetação e até os sons do parque criam uma experiência sensorial única. É o cenário ideal para casais que buscam um casamento elegante, acolhedor e com a essência amazônica.

• Mês das Mães

Em celebração ao Mês das Mães, o Parque Shopping promove uma ação especial que segue até o dia 31 de maio. Os clientes que participarem poderão concorrer a até um ano de compras na Santa Lolla. Uma oportunidade irresistível para presentear com estilo. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do shopping: @parqueshoppingbelem.

• Conteúdo de Valor

Com mais de duas décadas de atuação, a Máxima Segurança construiu uma trajetória marcada por credibilidade e transparência. Agora, reforça esses pilares também no digital, com uma série de vídeos nas redes sociais sobre o processo de sucessão familiar na empresa. Os episódios, protagonizados por Paulo André Freitas, um dos sócios-proprietários da empresa, vem gerando excelente repercussão, um verdadeiro conteúdo de valor. Parabéns à Máxima pela iniciativa inteligente e inspiradora!

• Sexta Temporada

As gravações da sexta temporada do Conexão Mercado já começaram. O primeiro episódio contou com a participação de Sebastião Campos (foto), presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará. Durante a entrevista, ele revelou que o legado que deseja deixar após anos de gestão é a ampliação da presença do Sistema S no interior do estado, um passo importante rumo à interiorização do desenvolvimento.