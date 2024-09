Feira do Chocolate vai até este domingo em Belém; Leal Moreira lança torre de luxo

• Feira do Chocolate

Neste domingo (29 de setembro) é o último dia para você conferir a Chocolat Amazônia e Flor do Pará 2024, feira que está acontecendo no Hangar e que conta com muitas atrações, sabores, cores e cultura, através de exposições, demonstrações ao vivo e workshops. A entrada é gratuita.

• Inauguração

No próximo dia 22 de novembro, o Hospital Beneficente Portuguesa realizará a inauguração das novas instalações do Hospital São João de Deus. Com 12 andares, a moderna unidade hospitalar será equipada com tecnologias de última geração, reafirmando o compromisso da instituição com a excelência e inovação no atendimento médico. O novo hospital trará importantes avanços no tratamento de doenças complexas, com a oferta de serviços de Oncologia Clínica e Quimioterapia. Além disso, a infraestrutura contará com 20 salas de cirurgia totalmente equipadas e 50 leitos de UTI, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo suporte especializado para casos de alta complexidade.

• 21 anos

(Divulgação)

A renomada clínica de estética Clinicorp, localizada no bairro do Umarizal e comandada pela fisioterapeuta dermatofuncional Elzira Aguiar (foto), comemorou esta semana 21 anos de sucesso na área da beleza e bem-estar. Especializada em estética e cuidados pós-operatórios, a equipe da clínica se destaca pelo atendimento humanizado e pelos tratamentos de ponta. Ao longo de duas décadas, a Clinicorp consolidou sua posição como referência no setor, transformando e elevando a autoestima de seus clientes. Uma trajetória marcada pela dedicação e resultados que fazem a diferença.

• Economia Prateada

Está acontecendo desde o dia 24 de setembro e vai até o dia 1º de outubro, a Silver Week by Longevidade, no shopping Pátio Belém. É uma semana cheia de atrações, promoções e descontos para a geração prateada. Saiba mais em @patiobelem

• Dermaexperience

(Divulgação)

No dia 13/11, a Dra. Juliana Vilas Boas (foto), médica dermatologista, realizará a segunda edição do evento Dermaexperience que foi um sucesso em 2023. Trata-se de uma experiência imersiva em que os pacientes tem a oportunidade de prestigiar vários talks com profissionais da área e entender mais do universo da dermatologia. Além de fomentar o networking e trazer conhecimento para os convidados, o evento contará com o apoio de grandes marcas. Além disso, durante o evento a clínica fará o lançamento de uma tecnologia de ponta que promete fazer contrações na pele e que pode ser usada na área dos olhos, que segundo a Dra. Juliana Vilas Boas, é a área mais difícil de ser tratada quando o assunto é rejuvenescimento facial.

• Skye Tower

A Leal Moreira lançou na última quarta-feira o Skye Tower, a torre que chegou para elevar o conceito de compactos de luxo em Belém. O evento aconteceu no restaurante Famiglia Sicilia, em um jantar harmonizado assinado pela Chef Angela Sicilia e contou com a presença de clientes e parceiros da construtora. O Skye Tower já está com mais de 85% das unidades comercializadas e em começo acelerado de obra.