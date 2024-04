Empreendimento em Salinas terá 8 casas triplex; evento em Mosqueiro reúne empreendedores

Quadra Store

Sempre inovando e priorizando a experiência do cliente, a Quadra lançou a Quadra Store Doca. Um espaço pensado em elevar ainda mais o padrão Quadra em qualidade e inovação. A construtora trouxe ainda uma sala de imersão que traz uma alta tecnologia e uma experiência diferenciada no ICONIQ by Quadra junto a uma parceria exclusiva com o Pissolati Café.

Salinas em foco

O Fort Boulevard Beach já é um sucesso na praia do Atalaia. Com apenas 8 casas triplex com vista ao mar, o empreendimento possui 355 m², até 6 suítes e um rooftop extraordinário. O empreendimento é da renomada construtora Estrutura Engenharia e está previsto para ser entregue em 2026.

Expo REVESTIR

(Divulgação)

A arquiteta Karen Casseb (foto) esteve em São Paulo, na feira Expo Revestir, e retornou para sua rotina acelerada cheia de novidades.

Escova Express

(Divulgação)

Com o lema de que na “cadeira é onde tudo acontece”, o salão de beleza Escova Express, tem sido um sucesso no quesito beleza, praticidade e resultado. A cliente senta e pode fazer todos os serviços como escova, sobrancelhas, cílios, maquiagens e penteados num só lugar, na mesma cadeira. Na foto, Adriana Lopes, proprietária do empreendimento, com Silvio Gomes e Fillipe Ribeiro, executivos do Grupo Liberal que fecharam parceria com a empresária.

Evento em Mosqueiro

(Divulgação)Com foco em líderes, gestores e empreendedores de diversos segmentos, o evento “Superando metas e alcançando resultados em vendas”, uma parceria da BC Gestão e Rede Marketing, chega na 4º edição e, dessa vez, serão os empresários e empreendedores de Mosqueiro que vão receber todo o conhecimento e a expertise da articuladora e estrategista Elaine Cardoso (foto). A expert em inteligência de negócios vai apresentar na prática modelos comerciais replicáveis, além de técnicas de vendas. O objetivo, segundo ela, é preparar as empresas para COP 30 e Mosqueiro não poderia ficar de fora.

Chocolate

A Páscoa passou, mas os chocolates regionais são uma tradição em nossa região e a Chocolates Candies segue com a produção a todo vapor. Através de vendas on line e em sua loja física, os chocolates tem feito muito sucesso entre paraenses e turistas.