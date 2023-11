Conexão Mercado: Salinas terá prédio de luxo com vista para o mar; Evento lança 'Luzes de Natal'

Lançamento de Luxo

Com evento para convidados na Estação das Docas, a Estrutura Engenharia lançou o único prédio de luxo do Pará com vista para o mar localizado no Atalaia, em Salinas. De acordo com o ceo James Pyles é um empreendimento à frente do seu tempo, inspirado em grandes cases imobiliários do Brasil e do mundo.

James Pyles (Crédito da foto: JK/BM7)

Água de Qualidade

A Biomais fornece sistemas de tratamento de água e esgoto e esse ano projetou e executou o projeto da Estação de Tratamento de Água (ETA) que está sendo fornecida para a cidade de Afuá, localizada no Arquipélago do Marajó, que quando entrar em operação fornecera água em quantidade e com qualidade para mais de 2500 famílias, melhorando com isso a qualidade de vida dessa população.

Luzes de Natal

A Benemérita Sociedade Beneficente do Pará inaugurou as LUZES DE NATAL em evento feito para ser uma noite encantada que contou com uma programação especial.

Casa Contente

Armando Contente, ceo da Casa Contente, contou em bate-papo com a jornalista Bel Soares no videocast Conexão Mercado, que o empreendimento recebe muitos convites para instalar a loja em alguns municípios do estado. A Casa Contente, pra quem não sabe, tem sua origem em Abaetetuba com a Ultralar e faz o maior sucesso na região. A ideia de abrir outras unidades é estudada com cautela por parte do grupo.

Conexão Mercado

A jornalista Bel Soares gravou um episódio especial do Conexão Mercado, como parte da celebração dos 77 anos do jornal O Liberal, com 3 convidados: a acionista e Diretora Comercial, Rose Maiorana, que contou sua trajetória de mais de 40 anos no jornal, Sérgio Oliveira, Gerente do Mercado Leitor, que tem 37 anos no grupo e contou sua emocionante trajetória, e Aurélio Oliveira, Gerente de Marketing & Projetos, que além de contar sua história de 20 anos no grupo, compartilhou também as novidades que inclui o lançamento de uma nova rádio.