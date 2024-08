Conexão Mercado: Procura por serviço com nova técnica de beleza tem sido alta em Belém

Tecnologia e tendência

Quando se trata de pele, o mercado da beleza tem falado muito sobre o Liftera, uma inovadora tecnologia de ultrassom microfocado, e Exossomos, a nova aposta da medicina regenerativa. A médica dermatologista Dra. Andrea Miranda (foto) confirma que a procura por ambos tem sido grande e que os resultados são incríveis.

Orquestra Sinfônica

A banda de música dos bombeiros realizou, no último dia 23, uma apresentação para simbolizar a transformação da banda em orquestra sinfônica. Foi nas dependências do comando geral da corporação. A ação faz parte do projeto: “orquestrando sonhos” e consiste em elevar a categoria de banda sinfônica em orquestra. É na formação do naipe de cordas: violinos, violas, violoncelos, e baixo artístico que os artistas militares querem ofertar a sociedade paraense, um alto nível no estilo musical erudito e popular. Vale ressaltar que essa ação fortalece também a cultura musical paraense, pois, com esse feito a instituição entra para o seleto grupo de corporações militares que tem uma orquestra.

FITA 2024

O município de Santarém, no oeste paraense, está recebendo nos dias 23,24 e 25 deste mês, a 12ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, a Fita 2024, que está sendo realizada no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. O evento é promovido pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e organizado pela Business Eventos, sob a liderança de Patrícia Godoy. O tema é "Amazônia Viva: Encontros Mágicos nos rios Tapajós e Amazonas". O destaque inclui a biodiversidade da região tapajônica, com o intuito de promover experiências autênticas e sustentáveis, enfatizando a Amazônia como um local único para encontros memoráveis com a natureza e a cultura local.

Lançamento

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) lançou a edição estadual do guia “Candidato parceiro do pequeno negócio”, em Belém, durante o Encontro com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), que contou com a participação de representantes de diversas entidades de classe, especialistas em pequenos negócios e de representantes do MEMP. O guia estadual é inspirado em uma iniciativa nacional do Sebrae e tem como diferencial um capítulo específico para a COP 30, que será realizada em Belém no próximo ano.

Novo Livro

Aconteceu no Ponto do Autor, do Hangar, o lançamento do novo livro de poemas do publicitário Pedro Galvão. A obra intimada de “Ganga” reúne, além de 40 novos poemas, uma seleção de toda a sua produção poética, com o selo da Samaúma Editorial, de Belém.

Congresso

De 27 a 29 de agosto, Belém vai sediar o XIV Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi), um evento que reúne todos os 18 Institutos Federais das Regiões Norte e Nordeste do Brasil, com o objetivo de disseminar os conhecimentos científicos e tecnológicos para além das fronteiras acadêmicas. Esse ano, o Connepi está sendo organizado pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) e terá como tema “Educação tecnológica: conectando regiões, construindo futuros”. A programação vai acontecer no Hotel Sagres.

Amazônia Líquida

Legenda (Divulgação)

A exposição Amazônia Líquida, de Rose Maiorana e Tarso Sarraf (foto) está com nova temporada na Galeria de Arte Rose Maiorana. O vernissage contou com a circulação de artistas locais e amantes da arte.

Inovação hospitalar

O Hospital Beneficente Portuguesa realizou o primeiro implante do dispositivo SuperHeRO no Pará, uma inovação para pacientes com falência de acesso vascular para hemodiálise. A cirurgia, liderada pela equipe SEVEN e pelo especialista Dr. Thiago Barroso, permite o uso de uma fístula no braço já no dia seguinte à operação, melhorando a continuidade do tratamento dialítico. Este avanço é significativo para pacientes com doença renal crônica, oferecendo uma nova alternativa em casos críticos de acesso vascular. O médico angiologista, Dr. Maciel Reis, destacou a importância dessa conquista para a evolução dos cuidados dialíticos no estado e reforça a retaguarda do Hospital com cirurgias de alta complexidade, proporcionando novas esperanças e alternativas para aqueles que enfrentam desafios significativos com acessos vasculares.