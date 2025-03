Conexão Mercado: Parceria da Mariza Foods com chef, congresso do IFPA e novidade na Ibyte

Baile dos Artistas

Aconteceu na sede campestre da Assembleia Paraense o consagrado Baile dos Artistas, que já tem 41 anos de tradição. Na ocasião, foram homenageados diversos artistas e personalidades da terra, entre eles, o educador físico Reginaldo Santos (foto) que recebeu o prêmio de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à cultura popular.

Congresso

De 18 a 20 de março, Belém receberá o I Congresso de Extensão do IFPA e o 1º Encontro de Agentes Territoriais de Cultura do Norte. Os eventos vão ocorrer de forma integrada, na área de eventos do Hotel Sagres, promovidos pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelo Instituto Federal do Pará (IFPA). Na programação conjunta, estão previstas mostras de vídeos, exposição de banners, reuniões, peças teatrais, oficinas, rodas de conversas, encontro de gestores, palestras, bem como o lançamento da 2ª Edição da Revista Tecendo Caminhos. A abertura oficial acontece no dia 18, a partir das 17h, no Theatro da Paz. Na ocasião, haverá ainda o Encontro de Bandas do IFPA. Para participar do momento solene, é necessário retirar ingresso durante o credenciamento.

Inauguração

Com o compromisso de investir em ações sustentáveis e alinhadas ao futuro da mobilidade elétrica, a Resolve Energia Solar inaugurou 16 postos de carregamento para carros elétricos. A iniciativa é uma das ações que a Resolve preparou para reforçar o compromisso da empresa com a redução da emissão de gás carbônico (CO2) e a transição para fontes de energia mais limpas. Além disso, a ação está alinhada às diretrizes da COP 30, reforçando a importância da cidade como referência em sustentabilidade e inovação Os novos postos de carregamento permitirão que motoristas de veículos elétricos recarreguem suas baterias de forma prática e acessível, promovendo o uso de tecnologias que reduzem o impacto ambiental e incentivam um futuro mais sustentável.

Parceria

Mariza Foods fecha parceria com a chef Bebel Lima (Divulgação)

A Mariza Foods fechou contrato de parceria especializado no segmento Food Service, com a chef Bebel Lima que será embaixadora da Marca realizando um trabalho no digital de conteúdos repletos de receitas com criações e produtos amazônicos. Na foto, André Reis (diretor de Marketing ) Bebel LIma ( chef-embaixadora) e Flávio Costa ( CEO MRZ Group)

Novidade

Ibyte inaugura unidade em Fátima (Divulgação)

Belém recebeu mais uma unidade da Ibyte Distribuição e Varejo. A marca, que agora conta com quatro lojas na cidade, é destaque no cenário tecnológico do Norte e Nordeste. A nova loja fica na José Bonifácio no bairro de Fátima. Na foto, Anne Pereira (gerente comercial Grupo Liberal) com Marcelo Igreja (diretor comercial da Ibyte), Sabrina e Ketsia (time marketing Ibyte).

Sul do Pará

A conceituada imobiliária Prime Imóveis, em Marabá, oferece comodidade e segurança aos processos de vendas e aluguéis de imóveis. Nela você pode conhecer casas, apartamentos e terrenos que vão ao encontro do seu sonho da casa própria. Conheça mais através do perfil no Instagram (@primeimoveismaraba).