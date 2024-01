Conexão Mercado: papelaria é destaque por preços especiais; evento traz treinamento para vendedores

Mercado Imobiliário:

(Divulgação)A SINGULAR NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS iniciou suas atividades visando construir a sua história no mercado imobiliário de BELEM, de forma sólida, confiável e duradoura. Atua no mercado, com um histórico íntegro, ética profissional, transparência, dinamismo, atendimento personalizado e com ótimas negociações.

Na foto, o executivo de vendas do Grupo Liberal, Felipe Ribeiro, com o proprietário Saullo e seu time.

Engenharia de Sucesso:

(Divulgação)

A Sol Pleno Engenharia atua no mercado de engenharia elétrica com muito empenho buscando trazer mais sustentabilidade para o mundo e também oportunidades para o mercado. Conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, para trazer a melhor experiência aos clientes, de ponta a ponta do seu processo de implantação. Na foto, o Supervisor de Vendas do Grupo Liberal, Diego Souza em sua passagem pelo empreendimento.

Treinamento para vendedores:

(Divulgação)Elaine Cardoso (foto), que comanda a BC Gestão, reuniu um time de sucesso e vai promover no próximo dia 23/01 (terça) um encontro chamado “Alcançando Resultado em Vendas”, um evento que tem por objetivo levar conhecimentos acerca dos principais eixos do processo de comercialização de produtos e serviços. A ideia é apresentar na prática modelos comerciais replicáveis ao seu negócio/equipe que dão certo, além de técnicas infalíveis de vendas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do contato: 091 98134 9100.

O encontro acontecerá no Hotel Princesa Louçã das 14hs as 18:30.

Sem dúvida, será um sucesso!

Papelaria em destaque:

A Brazz Brazz Papelaria tem se destacado por seu compromisso inabalável com a qualidade e a satisfação do cliente. Com um mix completo de produtos, a loja oferece uma gama diversificada de artigos de papelaria, atendendo às necessidades tanto de estudantes quanto de profissionais. É conhecida por seus preços especiais, garantindo que qualidade e acessibilidade caminhem juntas.

Um dos destaques da rede é a sua loja na Avenida Pedro Álvares Cabral, que tem crescido exponencialmente e capturou a essência do atendimento personalizado da Brazz Brazz, tomando-se um ponto de referência para os clientes da região.

Destaque em criação:

(Divulgação)A TL Produção Criativa traz em seu nome as inicias da CEO Tuany Leal (foto) focando em trazer singularidade entre quem está por trás da empresa com aqueles com os quais quer criar conexões duradoras e humanas.

O foco é transformar conceitos em realidade e contar histórias de maneira única. Uma agência multidisciplinar especializada em audiovisual, social media, neuromarketing e design, dedicada a dar vida às suas ideias e impulsionar sua presença no digital.

A agência fica localizada no Do it Coworking, no bairro da Campina e na rede social como @tlproducaocriativa_