Conexão Mercado: nova unidade hospitalar, workshop e programação para o Carnaval

A Diretoria da Beneficente Portuguesa inaugurou, com a presença do governador Helder Barbalho, a nova unidade hospitalar São João de Deus, Bloco A, com entrada pela avenida Generalíssimo Deodoro. Um espaço moderno, humanizado e acolhedor, dedicado ao cuidado e bem-estar da comunidade.

Treinamento

Professores de Educação Física Augusto Souza (Divulgação)

Os professores de Educação Física Augusto Souza (foto) e Wendey Raiol estão com as inscrições abertas para o workshop “Treinamento Físico: Musculação do básico ao avançado e recursos ergogênicos”. Serão dois dias de muito aprendizado, sendo no dia 22 de fevereiro (sábado) no Auditório Praça do Cel e no dia 23 de fevereiro (domingo) na Academia Biomassa Fitness. Os interessados podem fazer sua inscrição pelo contato: 91 98298 2311. Haverá desconto especial para grupos a partir de cinco pessoas.

Fotografia para Mulheres

Flávia Monteiro tem trabalho direcionado às mulheres ( Adielison Duarte/ Divulgação )

A fotógrafa Flávia Monteiro, que realiza um trabalho direcionado às mulheres, vem se destacando cada vez mais pelo jeito humanizado e acolhedor que lida com cada cliente e seus ensaios. Seu estúdio minimalista e clean exala afeto e leveza, e pra quem está trabalhando seu branding pessoal é superindicado. A fotógrafa sabe deixar suas clientes seguras de si, e o resultado são fotos cheias de autenticidade e bom gosto. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, siga no Instagram @flaviamonteiro.ph

Carnaval

O Aqualand Resort preparou uma programação especial de Carnaval, de 27 de fevereiro a 5 de março, garantindo muita diversão e conforto para todos os hóspedes. Entre as ações que acontecerão neste período estão gincana, pintura facial, além de muitas brincadeiras nas piscinas. Todas as ações serão realizadas com monitores do resort.

IFPA na COP 30

O Instituto Federal do Pará (IFPA) já está se preparando para participar da COP 30, que vai colocar o Brasil e o Pará em destaque no cenário internacional. No dia 5 de fevereiro, às 16h, na Casa Mia, acontecerá o “IFPA na COP 30”, evento de lançamento da agenda de projetos e de divulgações científicas que serão executados pelo Instituto até a COP30, no âmbito das mudanças climáticas e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento vai reunir gestores do IFPA, reitores dos Institutos Federais da região Norte, agentes políticos e representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), do Governo do Estado, da prefeitura, de instituições de ensino e de instituições parceiras.

Exposição Japonesa

O Consulado Geral do Japão em Belém, em parceria com o Parque Shopping Belém, trouxe para a cidade uma experiência cultural única: a Exposição de Calendários Japoneses 2025. O evento deu início no dia 18 de janeiro e vai até 11 de fevereiro. O público poderá explorar a tradição artística e histórica da confecção de calendários no Japão, uma prática que vai muito além da funcionalidade e se torna uma verdadeira manifestação cultural. Composta por 40 exemplares cedidos pela Associação Japonesa de Calendários e Promoção Cultural, a exposição reúne calendários de diferentes estilos, temáticas e tamanhos. Todos eles estarão disponíveis para serem folheados, permitindo uma imersão visual e tátil no cuidado e criatividade dessa arte centenária.

Aprovação no Vestibular

O Sistema de Ensino Rosana Bastos, que todo ano tem um alto índice de aprovação no vestibular, realizou ontem (sábado) o plantão de matrícula para o colégio e pré-vestibular. Com unidades no bairro de Nazaré e no bairro da Pedreira, fez o terceiro lugar na UFRJ no curso de medicina. Além de outras colocações excelentes nos listões de 2025 da UFPA e UEPA. Tudo isso é fruto do slogan da instituição que diz oferecer educação de excelência para grandes conquistas.