Conexão Mercado: Loja Volvo é inaugurada em Belém; aula descontraída garante bem-estar de aunos

Celebração de Aniversário

A rede de lojas Estação Cosméticos, que possui sete filiais, um centro de distribuição e mais de 210 colaboradores, completa 6 anos. A empresa já foi premiada no Prazer em Trabalhar 2020 e a diretora Rita Silveira foi destaque em negócios em Ananindeua no ano de 2021 na categoria mulher empresária em loja de cosméticos e também premiada como empresária do ano 2023 na categoria loja de cosméticos no prêmio Líderes do Pará, promovido pela Negócios & Destaques.

Rita Oliveira, da Estação Cosméticos (Divulgação)

Super Revisão e descontração

A Qi Vestibulares entende a importância do conteúdo e do bem estar para seus alunos, tanto que promoveu a Super Revisão Final para o Enem em um evento que reuniu 400 alunos do pré-vestibular e dos cursos específicos e contou com uma programação repleta de conteúdos e dicas para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, realizaram em novembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes o super aulão "Revisão Final Enem - Natureza e Matemática" com conteúdo e descontração aos alunos da instituição (foto). A programação foi espetacular e oportunizou aos alunos uma experiência única.

Engenheiro do Ano

André Tavares (Foto) é Engenheiro por vocação e profissão e tem deixado uma marca no cenário urbano do Pará. Seu legado inclui obras emblemáticas, como o Boulevard da gastronomia, restaurações na histórica Santa Casa, a revitalização da praça do Carmo, a restauração do palácio episcopal e a contribuição para o centro de convenções em Santarém. Quando atuou como Presidente do Clube de Engenharia teve sua gestão marcada por uma abordagem estratégica e inovadora, resultando na recuperação financeira e na revitalização do prestígio do clube.

André Tavares é o engenheiro do ano (Divulgação)

Além de suas contribuições notáveis à sociedade e à comunidade de engenheiros, atuou também como diretor do CT Raul Aguilera, no Paysandu.

Agora, André assumiu a posição de diretor financeiro da Mutua, a caixa de assistência dos profissionais do Crea, criada para oferecer benefícios sociais e assistenciais à classe dos engenheiros.

Como reconhecimento de sua trajetória, André Tavares será homenageado como o Engenheiro do ano em um evento exclusivo marcado para o dia 13 de dezembro, no salão do Clube de Engenharia.

Premiação

Reconhecendo as melhores práticas relacionadas à identidade, governança e gestão, responsabilidade socioambiental e busca pelo desenvolvimento, o Prêmio SomosCoop|PA tem como propósito evidenciar as cooperativas do estado que tenham gerado benefícios significativos para seus cooperados, colaboradores e comunidade.

O Presidente do Sistema OCB Pará, Ernandes Raiol reiterou a importância dessa premiação para o cooperativismo paraense e mandou recado nos canais de comunicação que aguarda todos no dia 14 de dezembro para esse grande feito.

Convite e Inauguração

O Grupo Liberal e o Conexão Mercado foram convidados e estiveram presentes na inauguração da Volvo Car Brasil, primeira concessionária da Volvo em Belém, que aconteceu no último sábado. O lançamento é uma iniciativa do Motor Group Brasil - um dos maiores grupos de concessionárias premium do país - e que já está a frente da BM Belém e Land Belém.

O evento contou com um café da manhã para a imprensa e depois um coquetel para os demais convidados.

A loja possui 902m² e foi toda pensada dentro dos padrões globais de design e arquitetura da Volvo, se igualando às principais concessionárias do mundo em termos de layout. A localização está em área de destaque na cidade, no bairro do Umarizal

Em até 30 dias, será instalado um carregador elétrico rápido no estacionamento da loja que ficará disponível para automóveis elétricos de todas as marcas.