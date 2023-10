Conexão Mercado: Hospital em Belém faz cirurgia inédita; faculdade de abre suas portas para romeiros

Pioneirismo na Região Norte

Pela 1ª vez no Norte, o Hospital Beneficente Portuguesa realizou a cirurgia de ablação percutânea por micro-ondas para câncer hepático. Realizado pelo radiologista intervencionista Adib Koury, o procedimento é guiado por tomografia e emite ondas eletromagnéticas de alta frequência para destruir os nódulos, em menor tempo de procedimento.

Ação Solidária

A faculdade Estácio Belém realiza o Projeto Caminhar 2023, que vai oferecer aos romeiros acolhimento com ações de massoterapia, cuidado com os pés, avaliação de edemas e curativos. O tema será “Motivação, valor e crenças no caminho da saúde”.

IETAAM & Cruz Vermelha no Círio de Nazaré

O Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia (IETAAM) realizou uma ação, em conjunto com a Cruz Vermelha Brasileira, em Belém.

O diretor presidente Valdo Oliveira abriu as portas para os “heróis anônimos” utilizarem o espaço do Ietaam, para treinamento, especialização, estudo, práticas, teorias das técnicas de primeiros socorros, atendimento pré hospitalar de urgência, emergência, ações de reanimação e prevenção de acidentes.

Tudo isso simulando ocorrências com os romeiros e turistas durante as procissões da transladação e do círio de Nossa Senhora de Nazaré. Foram realizados também técnicas de desobstrução de vias orais e transporte de vítimas em macas.

Sustentabilidade, Saneamento & Compromisso

A BIOMAIS Soluções em Saneamento, com sede no Pará, tem em seus valores o compromisso socioambiental. Atua cooperando com o aumento da cobertura de saneamento básico em áreas historicamente carentes de saneamento ajudando a levantar o IDH dessas regiões. Além de ser uma empresa que oferece equipamentos para o uso sustentável e ambiental, também utiliza de técnicas sustentáveis e ambientalmente corretas em sua produção. Abrange as indústrias da construção civil (em canteiros de obras e condomínios horizontais e verticais), instalações industrias de vários seguimentos, hospitais, prédios públicos, hotéis, frigoríficos, aviculturas e suinoculturas, além de outros seguimentos.

Entre as principais vantagens dos sistemas de saneamento da BIOMAIS está à baixa utilização de energia elétrica, baixo consumo de produtos químicos, facilidade de instalação, baixa produção de lodo e baixo custo operacional, beneficiando seus clientes com soluções modernas, efetivas e ecologicamente corretas.