Conexão Mercado: espaço de conectividade, socorristas mirins e mês da mulher

Bazar

O mercado da moda se rendeu ao bazar e no dia 1º de março a GRG Maison, multimarcas da empresária Glena Gonçalves (foto) que faz o maior sucesso em Belém, lançou o seu com peças a partir de 15 reais. Uma excelente oportunidade de adquirir marcas conhecidas com preços bem acessíveis!

Espaço de Conectividade

Concebido para ser um espaço de conectividade e sinergia entre os diferentes atores do segmento médico, o complexo Porto Quality MB Group foi entregue recentemente. Em celebração ao ato, clientes, colaboradores e convidados vão se reunir em jantar comemorativo no Gran Mercure Hotel no próximo dia 29, a partir das 20h.

Socorristas Mirins

Mais de 35 crianças estão aptas a prestar os primeiros socorros em situações de emergência. Ação faz parte do projeto "Anjos Socorristas, promovido pelo Hospital Adventista de Belém, que concedeu certificado de conclusão durante uma solenidade de formatura que ocorreu no dia 5 no auditório Irineu Stabenow, dentro do Hospital Adventista de Belém.

Durante o curso, os socorristas mirins aprenderam técnicas essenciais como ressuscitação cardiopulmonar (RCP), controle de hemorragias e imobilização de membros, fundamentais para ajudar em casos de emergência. Para praticar o que aprenderam, foram incentivados a realizar atividades em casa, com seus próprios familiares como pacientes, reforçando o conhecimento adquirido nas aulas teóricas e compartilhando informações com a família. A carga horária total do curso foi de 20 horas.

Parceria de sucesso

Espaços planejados (Divulgação)

O Colégio La Salle Ananindeua possui espaços planejados, modernos e seguros que inspiram o aprendizado. Apresenta uma proposta educativa conectada com o mundo, unindo a construção do conhecimento com os princípios da Pedagogia Lassalista que tem seu foco na formação integral, humana e cristã do estudante. Na foto, registro da visita de O Liberal, com Sheila Belucio e Lucelia Caldas, na unidade para fechamento de mais uma parceria de sucesso com a diretora Dulcinea Alves, vice-diretor Ir. Fábio Kolling e Manuel Oscar Gomes, coordenador administrativo.

Parceria de sucesso II

CCBEU e Associação Comercial: nova parceria (Divulgação)

O CCBEU e a Associação Comercial do Pará firmaram uma nova parceria. A presidente do Conselho de Administração, Ana Celeste Franco, junto à presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, assinaram o termo que oficializa essa parceria educacional. Agora, todas as empresas associadas à ACP têm descontos especiais para seus funcionários e dependentes fazerem parte do único Centro Binacional do Pará. Na foto, Alba Santos, João Addario, Ana Celeste Franco, Beth Grunvald, Isan Anijar e Elda Moraes celebrando o feito.

Registro de visita

Visita ao Grupo Liberal (Divulgação)

A RC imobiliária e Felipe Chaves Advocacia visitaram o Grupo Liberal para fechamento de contrato. Na foto, seus representantes com colaboradores do departamento comercial de O Liberal.

Mês da Mulher

Miriam Amorim com sua colaboradora (Divulgação)

Com a campanha “Se cuidar também é símbolo de força”, o espaço Ice Laser, unidade Umarizal, durante o mês de março, promoverá toda semana sorteios de brindes e dará 15% de desconto a quem indicar uma amiga com o benefício concedido para ambas. Na foto, a gerente da unidade Miriam Amorim com sua colaboradora durante a ação da semana.

Novidade

A Jurunense vai inaugurar 3 lojas físicas e um novo Centro de Distribuição, seis vezes maior que o atual, contando com uma área de 60.000 m², localizado no Distrito Industrial, em Ananindeua. Além disso, prevê um investimento de 15 Milhões nestes projetos e em muitos outros que estão por vir.