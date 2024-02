Conexão Mercado: Curso inova no ensino de idiomas; novidade em Mesas Cirúrgicas chega a Belém

Novo conceito em idiomas

A Dublin Idiomas é um lugar onde aprender não se limita a memorizar vocabulário e gramática, mas envolve experiências imersivas que fazem você se sentir em outro país. Dedicada exclusivamente a adultos, promete revolucionar o mercado do ensino de idiomas com uma proposta inovadora e envolvente.

Possui um método exclusivo focado na comunicação. Localizada no bairro de São Brás, a escola apresenta um ambiente que simula uma experiência de imersão total, similar a estar fora do país. Os professores possuem vivências no exterior e alguns são nativos, o que permite aos alunos se conectarem com as experiências já vividas por eles.

Os fundadores da Dublin, Álvaro Cavalcante e Bianca Custódio, explicam que objetivo é quebrar as barreiras do ensino tradicional de idiomas, criando um espaço onde aprender é uma experiência prazerosa e envolvente. Na foto, o registro do nosso supervisor de vendas, Diego Souza, com Suzane Baroni, Bianca Custódio e Alvaro Cavalcante, da Dublin Idiomas, e Fellipe Ribeiro Executivo de Vendas do Grupo Liberal.

Consciência & Saúde

(Divulgação)O bairro do Marco possui um espaço de cuidado, consciência e atenção à saúde que promove benefícios para muito além do físico e do bem-estar. Trata-se da Eccoa Saúde dos irmãos Lídia Machado e Caio Machado. Na foto, registro da visita do nosso supervisor comercial, Juam Campelo, e do executivo de vendas, Silvio Gomes, com os proprietários.

Visita ao Grupo Liberal

(Divulgação)

Registro da visita de Monique Mutran, supervisora de marketing da Flamboyant, e Sandro Barroso, gerente de Marketing da Flamboyant, ao Grupo Liberal, recebidos por Aline Viana, Diretora de Mercado, e Diego Souza, Supervisor de Vendas.

Novidade na Beneficente Portuguesa

Chegou a Mesa Cirúrgica KRATUS EH 460, a mais completa e avançada tecnologia em Mesas Cirúrgicas. Desenvolvida para atender todas as especialidades cirúrgicas de pequeno, médio e grande porte, permitindo suporte de cargas de até 460 Kg.

Um equipamento multifuncional, versátil e design moderno, que veio para facilitar os procedimentos cirúrgicos e que proporciona condições facilitadas para assepsia dos componentes com materiais que não causam danos a saúde do paciente.

Novidade de luxo

(Divulgação) (Divulgação)

A joalheria Eternity, localizada no shopping Boulevard, vai inaugurar uma unidade no shopping Bosque Grão-Pará. A joalheria, idealizada pela paraense ceo Patricia Pontes (foto), está conceituada como uma das melhores da região Norte.