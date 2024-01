Conexão Mercado: clínica cria metologia sucesso em emagrecimento; escola capacita em diversas áreas

Sicoob Primavera

(Divulgação)O Sicoob tem mais de 7 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no DF.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil e é a única instituição financeira presente em mais de 390 municípios.

Sua unidade em Primavera, no interior do Pará, faz o maior sucesso e, assim como em outras unidades, oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

Na foto, o registro da visita de Andrea Aires,que faz parte da equipe do Sicoob Primavera, na sede do jornal O Liberal sendo recebida pelo Supervisor de Vendas do Grupo Liberal, Diego Souza.

Sucesso em neurodesenvolvimento:

(Divulgação)A clínica Construir Espaço Terapêutico, chega ao seu quinto ano e só cresce em número de pacientes e de terapias especializadas, o que resultou na ampliação de sua estrutura física.

O foco do atendimento está no atraso do neurodesenvolvimento.

Possui uma equipe com mais de 88 profissionais distribuídos em diversas áreas, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, educação física adaptada, neuropsicologia, psicopedagogia e musicoterapia.

Na foto, registro de uma parte do time com o Supervisor de Vendas do Grupo Liberal, Diego Souza.

Educação Profissional:

(Divulgação)O Educa Centro, escola formadora de cursos profissionalizantes, atua com diversas capacitações nas áreas da saúde, segurança, elétrica, indústria, telecomunicações, refrigeração, fibra Óptica, jovem aprendiz e Escolarização do EJA. Possui especializações técnicas e pós-técnicas, é referência na formação de bombeiro civil profissional e atende empresas com assessorias e consultorias. O atendimento é in loco (in company) nas brigadas de incêndio, normas regulamentadoras, dentre outras formações da qual exigem seus devidos respaldos por lei.

Tem ainda projetos educacionais, institucionais e Empresariais e assegura as firmas nas conformidades das fiscalizações do MTE. Na foto, registro do nosso Supervisor de Vendas, Diego Souza, em sua passagem pela escola.

Sucesso em Emagrecimento:

(Divulgação)

Guto Lopes, professor de Educação Física, é especialista em emagrecimento e graduando em especialização de musculação avançada. Criou a Metodologia GL15, que é usada nos seus Studios Guto Lopes. O método faz com que o protocolo de atendimento dos studios sejam padronizados e gerem resultados para seus clientes em no máximo 50 dias. O sucesso em gerar resultados fez com que o Guto Lopes levasse as suas unidades para vários bairros da cidade como Icoaraci, Pedreira,Cidade Nova e duas unidades no bairro do Umarizal.

A expansão vai acontecer também fora do estado, em breve, Macaé, no Rio de Janeiro, receberá uma unidade de seu studio.

O empresário ganhou destaque no jornal local do seu bairro, em Icoaraci, e também o prêmio Líderes do Pará 2023 promovido pela revista negócios em Destaque que premia todos os anos as empresas que mais crescem e mais se destacam no estado do Pará. Na foto, Guto Lopes em sua visita no departamento comercial de O Liberal.

Engajamento Social:

(Divulgação)

No final de 2023, no município de Santa Barbara (PA), sob o comando de Ly Rocha aconteceu o 5º NATAL DO BEM com muitas atrações. Foi uma noite inesquecível e de muita diversão para população barbarense com entregas de cestas básicas, brinquedos e sorteios de premiações.

O evento contou com toda estrutura e som da Construmaq Engenharia.