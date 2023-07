Conexão mercado: cirurgia realizada no Pará em revista multinacional; ação arrecada quase mil itens

Na mídia internacional

A revista multinacional GE Healthcare publicou artigo sobre a cirurgia de Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI), realizada no centro de hemodinâmica do Hospital Beneficente Portuguesa, pelo médico Marco Antonio Ayin. A técnica substitui a válvula aórtica do coração de forma minimamente invasiva, sem cirurgia de peito aberto.

ADVB

O presidente da ADVB (PA), Alan Rezende, gravou o Conexão Mercado e, na ocasião, contou que nesta segunda,03 de julho, vai acontecer o tradicional Almoço de Negócios, que terá a palestra do superintendente do SEBRAE (PA), Rubens Magno, com o tema "oportunidade de Negócios com a COP30". O evento é restrito para associados da entidade.

No Ranking da Mega Brasil

Conectada com o mundo a partir da Amazônia, a Temple está entre as 15 maiores agências de comunicação corporativa do país de acordo com o ranking da Mega Brasil. Com 25 anos de atividades, a empresa segue em ritmo acelerado com a chegada de novos clientes, além de prestação de consultorias em assuntos estratégicos para a Amazônia e para o planeta, como a adoção de energia limpa e o mercado de crédito de carbono.

Summit Cidades 2023

A Gamma marcou presença no Summit Cidades 2023, o maior encontro dedicado às cidades, realizado em Santa Catarina, que abordou temas como inovação social, mobilidade urbana,planejamento, sustentabilidade, comunicação política, novas legislações e muito mais.

Representando a agência, estavam Erika Horiguchi, Diretora Executiva, e Marcos Paulo Leão, Strategic Social Media. A participação da Gamma nesse evento reflete o compromisso da agência em se manter atualizada.

Varanda do desapego

No mês de junho, consumidores que circulavam pelo Shopping Pátio Belém puderam doar peças de roupas, bolsas, sapatos e muito mais para atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social no Pará. A ação social "Varanda do Desapego" é uma parceria do shopping com a ONG Arte pela Vida da qual Rose Maiorana é a madrinha. No total, foram doados quase mil itens que serão revertidos em benefício das famílias atendidas pela ONG.