Conexão Mercado: Anuário da Arquitetura & Decoração, micropigmentação e celebração na ACP

Os titulares da empresa Italinea Umarizal, Macleyton Alves e Fabrício Lobo (foto) com a executiva de vendas Lucelia Caldas, já estão garantidos no Anuário da Arquitetura e Decoração, publicação especial de O Liberal que será lançada para dar protagonismo aos segmentos.

Veterinária com amor

Shirlane Alcolumbre (Divulgação)

Há 6 anos no mercado, o Vet Life, centro veterinário, tornou-se referência como um local acolhedor, com atendimento humanizado nos cuidados dos pets e seus tutores.

Oferece os serviços de consultas, exames,cirurgias, procedimentos, internamentos, estética animal e venda de produtos pets. Na foto, Shirlane Alcolumbre, médica veterinária com atendimento especializado em felinos, que comanda com muito carinho esse universo.

Beleza

Elzira Aguiar (Divulgação)

Elzira Aguiar (foto), Fisioterapeuta Dermato Funcional, que comanda a Clinicorp, é referência quando se trata de Micropigmentação. Esta semana lançou uma ação especial que traz micropigmentação de lábios, de estrias e de sobrancelhas com preços super especiais.

Empreendedorismo feminino

Mayana Beckman é a nova presidente do CME (Divulgação)

Mayana Beckman (foto) é a nova presidente do Conselho da Mulher Empresaria (CME) e vai comandar o conselho ao lado de Poliana Bentes (1º vice-presidente) e Patrícia Pontes (2º vice-presidente), além de uma diretoria com mais de 20 mulheres de expressão da região. Bel Soares, que assina esta coluna, e Larissa Neiva estarão no comando da Diretoria de Marketing.

Mastermind

Rose Maiorana (Divulgação)

Rose Maiorana (foto), diretora comercial do Grupo Liberal, marcou presença em São Paulo, no FV CLUB, um mastermind que conecta empreendedores e gera netiworking com impacto global.

205 anos

Convite na Casa Civil (Divulgação)

A Presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabete Grunvald (foto) e o vice-presidente, Makram Said, estiveram na Casa Civil e entregaram o convite para celebração dos 205 anos da ACP e posse da diretoria para o biênio 2024-2026 ao secretário chefe da Casa Civil, Luiziel Guedes, e também ao chefe de gabinete do governador, Carlos Kayath. A celebração vai acontecer na próxima quarta-feira, 3 de abril, na Usina.