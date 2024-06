Colégio La Salle abre matrículas para o 2º semestre; exposição de Rose Maiorana é prorrogada

• Matrículas Abertas:

O colégio La Salle, uma das maiores referências de ensino em Ananindeua, está com as matrículas abertas para alunos que queiram ingressar no segundo semestre letivo. Com alto índice de aprovação de seus alunos no Enem, possui ainda recursos de última geração e uma infraestrutura moderna e aconchegante. Conheçam mais através do perfil no Instagram @lasalle.ananindeua

• Sob nova direção:

Aconteceu no Centro de Distribuição do Magazine Luiza, no município de Benevides (PA), a apresentação do novo CEO da empresa Pará Segurança, o empresário brasiliense João Bosco de Oliveira Lopes (foto). O momento de integração contou com as presenças de Luiz Araújo e Nilton Nordeste, gestores de segurança do CD do Magazine Luiza, e também com vigilantes e controladores de acesso da Pará Segurança que exercem suas atividades neste centro de distribuição. A parceria entre as empresas Pará Segurança e Magazine Luiza já devem se estreitar com o novo modelo de gestão trazido por João Bosco.

• Ortopedia:

A Orto Vida, que aluga e vende produtos para cuidados médicos-ortopédicos, está há 13 anos no mercado buscando ofertar os melhores produtos para quem vai se recuperar em casa. Em seu catálogo de produtos, que você pode conhecer através do site www.ortovida.com.br, você encontra aluguel dar camas hospitalares, cadeira de rodas, cadeira de banho entre outros produtos de qualidade para reabilitação domiciliar. A clínica possui unidades em Belém e no município de Castanhal.

• Nova oportunidade:

A exposição “Profundo”, da artista plástica Rose Maiorana (foto), ganhou mais uma semana e vai até o dia 29 de junho. Mais uma oportunidade para o público conferir a exposição e conhecer a galeria de arte Rose Maiorana, recém-lançada no coração do bairro do Marco.

• Mercado da Podologia:

Pesquisas do mercado de beleza & bem-estar apontam que tem sido cada vez maior a procura pelos serviços de podologia. E a Podotop, clínica de podologia que proporciona qualidade de vida através do cuidado com os pés, localizada no bairro do Marco, comprova isso através de uma agenda bastante movimentada. Recentemente cuidou dos pés do goleiro do time sub-17 do Paysandu.

• Comunicação em foco:

Bel Soares (foto), jornalista que assina esta coluna, tem sido bastante procurada para dar treinamentos em empresas e lojas que estão buscando melhorar a comunicação de suas equipes visando a movimentação do mercado com a Cop 3O. A necessidade de pessoas que se comuniquem de forma mais eficaz, assertiva e empática é uma demanda grande e urgente do mercado.