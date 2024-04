Cicatripelli tem equipe qualificada em processo de cicatrização; Formosa inaugura nova unidade

Cicatrização de sucesso:

A Clínica Cicatripelli tem como missão oferecer assistência especializada, individualizada, equipe qualificada e um acervo tecnológico moderno, que garante os melhores resultados no processo de cicatrização, reabilitação e reinserção social dos seus pacientes. Dr. Marcelo Mendes (foto), sócio e ceo da clínica, é enfermeiro-dermatológico, estomaterapeuta e pós doutorando da EERP/USP, e afirma que a cicatrização de feridas é um processo complexo, mas quando pautado nas evidências científicas, atinge resultados incríveis, mesmo quando se trata de feridas crônicas que duram décadas. Outro grande diferencial é a Avaliação Gratuita na sede da clínica. Sem contar que atende também a nível domiciliar e/ou hospitalar, assegurando conforto e comodidade aos pacientes e familiares.

Registro de Visita:

Visita de representantes da escola de idiomas Castilla, que está ofertando bolsas de estudos de até 45% de desconto para quem deseja se preparar para a Cop 30 nos idiomas de inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e mandarim. Na ocasião, foram recebidos pelo executivo de vendas Juan Campelo.

Tênis Clube:

Marina Fampa (foto), da Conecta, passa a integrar o marketing na nova diretoria do Tênis clube do Pará. A gestão já definiu o plano estratégico 2024 com diretrizes focadas na imagem social e fortalecimento do esporte. Um calendário que abrange ações com clínicas e talk’s com grandes nomes, além de eventos internacionais, fazem parte das estratégias.

Inauguração:

Na última quarta-feira, dia 17 de abril, o Formosa inaugurou mais um supermercado, dessa vez no coração do Guamá com 4.500 metros quadrados de área de vendas. O evento para convidados, contou com a presença de toda a diretoria do grupo (foto), autoridades, funcionários, fornecedores e imprensa. Seu José (foto) discursou sobre sua trajetória de muito trabalho e perseverança desde os 18 anos até aquele momento com 81 anos de idade e inaugurando sua quinta loja. Em breve, o empreendimento vai contar com Formosa Mix, com andar exclusivo de móveis, além de Formosa Pneus e Posto Formosa.

Rastreamento:

A empresa SOS Rastreamento e Monitoramento já recuperou mais de 10 milhões de reais em carros e motos roubadas. Com a missão de que o patrimônio do cliente é intocável, a empresa cresce cada vez mais e está presente em 5 estados, entre eles o Pará.

Parcerias:

Por ser um hospital cada vez mais completo, o Hospital Mater Dei Porto Dias tem construído parcerias estratégicas com convênios de saúde, priorizando modelos de contratos que promovem a previsibilidade de custos, o compartilhamento de riscos e a entrega de valor em saúde e eficiência.

FENCOOP 2024:

A Feira de Negócios e Cooperativismo (FENCOOP) que vai ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2024, na Estação das Docas, com entrada gratuita, reúne cooperativas de todas as regiões do Pará. Este ano, o tema escolhido foi Cooperativismo: Negócios Sustentáveis e Competitivos, reforçando a ideia de que o cooperativismo, além de transformar a comunidade na qual está inserida, proporciona um negócio competitivo no mercado atrelado a sustentabilidade na sua produção e serviço, visando um aquecimento para a COP30.

A FENCOOP é o maior evento de empreendedorismo cooperativista do Norte e está em sua quarta edição que vai contar com 112 cooperativas participantes, vindas de 36 municípios; além de 52 estandes com 194 expositores que representarão todos os 7 ramos que o norteiam como agropecuária, crédito, consumo, trabalho e produção de bens e serviços, saúde, transporte e infraestrutura.