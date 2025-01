Cama flutuante com iluminação de led conquista consumidores; Braz Braz abre aos domingos em janeiro

• Cirurgia Plástica

A cirurgiã plástica, Dra Alessandra Barros (foto), abriu 2025 celebrando a primeira cirurgia do ano, uma lipoabdominoplastia. Aliás, a médica é referência em abdome, mama e face. Pra quem não sabe, ela é filha do renomado cirurgião plástico, Dr Barros, que é muito admirado e respeitado na classe médica e pela sociedade. Dra Alessandra Barros está com agenda aberta e você pode conhecer mais do seu trabalho pelo perfil do Instagram @draalessandrabarros

• Foco na casa

(Divulgação)

Início do ano é propício para dar aquele “up” na casa e as empresárias Sheila Renne e Luanne Valentim (foto) estão cheias de novidades na Luar Cabeceiras. Uma delas é a cama flutuante com iluminação de led que tem ganhado o coração de seus clientes. Assim como tudo que a Luar Cabeceiras produz, a cama pode ser produzida no tamanho, material e de acordo com as necessidades dos clientes. Conheça mais no perfil do Instagram @luarcabeceiras

• Nutrição Saudável

(Divulgação)

Iza Bastos (foto), representante Nutrify (PA/AP), celebrou o crescimento da marca na região norte. Com expectativa de crescer ainda mais em 2025, a marca pode ser encontrada em diversas lojas de suplementos da cidade e é muito recomendada entre os profissionais de nutrição mais conceituados da cidade.

• Volta às Aulas

Durante todo o mês de janeiro, a papelaria Braz Braz estará funcionando aos domingos, de 08hs as 14hs, para que os clientes possam fazer as compras de material escolar com tempo e tranquilidade. A papelaria possui 6 lojas físicas por Belém e Ananindeua.

• Instagram

Os filtros personalizados criados por usuários do Instagram serão desativados ainda este mês, conforme anunciado pela Meta em agosto de 2024. A decisão, parte de uma reestruturação financeira da empresa, impactará diretamente criadores de conteúdo que utilizavam a venda e personalização desses efeitos como fonte de renda. O artifício de edição automática para fotos publicadas nos Stories da rede social não estarão mais disponíveis a partir de 14 de janeiro de 2025. No entanto, os filtros desenvolvidos pela própria Meta continuarão disponíveis nas plataformas da empresa, como Facebook, Messenger e Instagram.

• Líderes Globais

(Divulgação)

Elon Musk inicia 2025 não apenas como a pessoa mais rica do mundo, mas também como o único bilionário rastreado pela Forbes em quase quatro décadas a ter um patrimônio líquido superior a US$ 400 bilhões (R$ 2,48 trilhões). Enquanto isso, aqui no Pará, a comunidade de empresários BN SELECT, iniciativa de Rodrigo Soupe (foto) da Belém Negócios, reúne os principais empresários da região em um só lugar para fomentar parceria estratégicas e conexões de alto nível. O grupo conta com mais de 40 empresários e executivos dos mais variados segmentos, como Construção Civil, Saúde, Indústria, Varejo e mais. Para participar é necessário ser um player de mercado, ou seja, ter grande participação e influência no setor de atuação, além de faturar acima de R$ 10 milhões por ano. Saiba mais pelo perfil do Instagram @belemnegocios.com.br