Blitz Liberal participa da inauguração de loja; shopping lança programação gratuita para crianças

Blitz Liberal FM

A equipe da Rádio Liberal FM marcou presença na reinauguração da Loja Rodrigues Colhões da Mário Covas, conferindo todas as promoções que eles disponibilizaram nesse dia especial. Na foto, a locutora da rádio Liberal, Vanessa Araújo com Sibele (executiva de conta), promotoras da rádio Liberal e Yuri, Maikon e Hélder da Rodrigues Colchões.

Play nas Férias

O shopping Parque Shopping Belém encerra hoje a ação “Play nas Férias”, uma programação gratuita e interativa para crianças de 4 a 12 anos. A principal atividade é uma cúpula inflável, onde as crianças poderão capturar balões que flutuam no ar, cada um contendo brindes. A dinâmica foi pensada para garantir diversão e entretenimento durante as férias, proporcionando uma experiência divertida e cheia de alegria.

Foco na Saúde

Sob o comando da fisioterapeuta Maiana Pinheiro (foto), a Clínica Physio preparou protocolos exclusivos para o tratamento de enxaqueca, DTM e bruxismo, garantindo o alívio e qualidade para vida dos seus pacientes. Você pode conhecer mais sobre a clínica através do perfil do Instagram @physiobelem

Foco na Educação

O Colégio La Salle Ananindeua marcou presença na 1ª Mostra La Salle em Pesquisa, que reuniu estudantes de diversas unidades da Rede La Salle Brasil para compartilhar conhecimento e promover a iniciação científica. A Mostra contou com apresentações de projetos desenvolvidos por estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio sob a orientação de professores comprometidos com a pesquisa escolar.

Foco na pele

A médica Dra Elaine Figueiredo (foro), que comanda, em Belém, a marca de dermocosméticos Simple Organic, tem gravado muitos conteúdos para rede social que mostram a importância de uma marca considerada limpa, além de explicações sobre os produtos, os lançamentos e como usá-los. Para conhecer mais desse universo da marca orgânica, vegana e natural acesse o perfil no Instagram @belemsimeorganic e da médica @draefigueiredo