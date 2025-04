Beneficente Portuguesa inicia campanha Abril Verde; amigas realizam Bazar Fashion Solidário

• Conexão Mercado

A médica dermatologista, Dra Juliana Villas Boas (foto) gravou esta semana sua participação no videocast Conexão Mercado. Na ocasião, a médica conversou com a jornalista Bel Soares sobre pautas importantes como naturalização de resultados, alerta sobre a busca desenfreada pela beleza, avanços tecnológicos nos tratamentos da região glútea e ativos amazônicos em tratamentos personalizados em sua clínica. O episódio faz parte da quarta temporada e estará disponível no canal de O Liberal, no YouTube, em na plataforma oliberal.com

• Abril Verde

O Hospital Beneficente Portuguesa deu início a campanha Abril Verde que reforça a importância da conscientização sobre a segurança no trabalho. O objetivo é reforçar a prevenção de doenças e acidentes no ambiente de trabalho. Além disso, reiterar a importância de práticas como o uso correto de EPIs, pausas regulares e a atenção à ergonomia.

• Bazar Solidário

Fadia Freire e Margareth Penner, com os grupos Liga do Bem e Amigas Solidárias, realizarão um Bazar Fashion Solidário, no próximo dia 10 de abril, com o intuito de arrecadar fundos para projetos sociais. O evento acontecerá num hotel da cidade e os stands ainda estão à venda. Informações através do contato 99815 3978

• Festival

Até o dia 15 de abril, estará acontecendo no Formosa Mix o Festival de Estofados & Poltronas que traz lindas opções desses móveis para gostos e estilos diversos. Através do site www.formosa.com.br você compra o seu móvel e ainda tem frete grátis.

• Mercado da Beleza

(Divulgação)

A Designer e Micropigmentadora Manu Geste (foto) tem se destacado cada vez mais na sua área pelo excelente trabalho que vem realizando e pela forma humanizada com o qual atende seus clientes. Especialista em sobrancelhas, ela oferece serviços como Design Estratégico, Design com Henna/Coloração, Brow Lamination, Nanofios Hiperrealistas, Epilação Facial com linha e Micropigmentação em barbas. Conheça mais do seu trabalho através do perfil no Instagram: @manugeste.brows

• Mercado da Beleza II

(Divulgação)

Glena Gonçalves (foto), com sua equipe do salão GG Beauty, participaram de três dias intensos na Imersão Matemática da Cor com a LA'BRIZZA COSMETICS, em São José do Rio Preto (SP). Foram dias de muito aprendizado e inovação, com novas técnicas e conceitos, reforçando o compromisso da empresária em buscar sempre o melhor para os clientes do seu salão.

• Lançamento

A Marmobraz lança, na próxima quarta-feira, com um almoço no seu belíssimo show Room, o Marmobraz experiencie 2025. A ocasião será celebrada com parceiros e clientes.