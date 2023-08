Belém terá nova loja de rede varejista com 3.500m²

LIFELONG LEARNING: Conhecida como a marca que mais profissionaliza no país, a Mocrolins está investindo também no conceito de lifelong learning (aprendizagem continuada) e passa a abraçar mais um modelo de ensino: a graduação e pós-graduação. Com isso, ela fecha seu ciclo e dá ao aluno a oportunidade de ter uma formação completa através da marca que ele tanto amo e confia.

STORYTELLING: A arte de contar histórias pode ser aplicada por diversos canais e a jornalista Bel Soares, que assina esta coluna, está contando um pouco da sua jornada no livro, recém-lançado em São Paulo, “Quem manda na minha vida sou eu” da Editora Literare , que traz as historias de 44 mulheres. O convite veio através da advogada e escritora Naile Mamede que também coordena o livro, é paraense, mas reside na capital paulista há mais de 30 anos.

PÓS-VERÃO: A saúde capilar torna-se ainda mais necessária após curtir o verão, e quando se trata de cabelos crespos e cacheados este cuidado precisa ser redobrado. Pensando nisso, o Studio Realeza dos Cachos criou protocolos exclusivos com produtos fitoterápicos para saúde dos fios. O método autoral de Afroterapia Capilar traz alquimias de tratamentos para a real necessidade de cada textura capilar, valorizando e realçando a beleza ancestral. As alquimias estão disponíveis nas duas unidades do studio.

INUAGURAÇÃO: O Grupo Preço Baixo, rede atacadista genuinamente paraense, irá inaugurar em breve mais uma mega loja, dessa vez em uma das vias mais movimentadas da cidade. Serão 3.500m² de área de vendas no coração da Augusto Montenegro e com expectativa de gerar cerca de 500 vagas de empregos, diretas e indiretas. Vale lembrar que antes mesmo da sua inauguração, os moradores das redondezas já contam com a comodidade de comprar pelo digital. Basta baixar o App Meu PB e receber suas compras na porta de casa.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE: A exposição Amazonia Líquida, de Rose Maiorana & Tarso Sarraf (FOTO), que passou por Sampa este ano, chega a Belém na próxima quinta-feira (10/08) na Galeria de Arte do CCBEU e vai até 16/09. Entrada Franca.

SELO: A ITPROTECT, empresa especializada em cibersegurança, acaba de conquistar a certificação de transparência CertiGov, na categoria bronze. O selo auxilia as empresas que participam de licitações para governos, fomentando uma cultura ética em canais, revendas e parceiros, reduzindo o risco de envolvimento em situações ilícitas e fraudulentas.