As tendências do mercado estético, novidade da marca do iogurte paraense e opção de lazer no Acará

No universo dos procedimentos estéticos, a grande tendência é valorizar a beleza com naturalidade, e a odontóloga Flávia Braga traduz isso em seu trabalho. Através de procedimentos como botox, bioestimuladores de colágeno, Ultraformer MPT, peeling e laser, entre outros, ela alia conhecimento técnico a um olhar cuidadoso para realçar a melhor versão de cada paciente, sem excessos. Seu atendimento é um verdadeiro acolhimento, onde pessoa que passa por suas mãos encontra um ambiente de confiança e bem-estar. O impacto disso nos pacientes é uma autoestima renovada e a certeza de que sentir-se bem consigo mesmo é, acima de tudo, um ato de autocuidado.

Clube de Criativos

O CCPA (Clube de Criativos do Pará) tem se mostrado cada vez mais atuante no mercado e realizou o Prêmio Açaí Papa, que celebrou a criatividade publicitária paraense, premiando e reconhecendo os melhores publicitários com anúncios criados para homenagear a cidade, que se destacaram pela originalidade, qualidade visual e conexão com a cultura local. O prêmio teve adesão expressiva do mercado publicitário e contou com a participação de agências, departamentos de marketing e criadores individuais, que inscreveram anúncios para jornais impressos e digitais, além de peças para redes sociais. O Clube de Criativos realizou também um Workshop sobre Inteligência Artificial ministrado por Denis Paes Barreto, especialista no assunto. Conheça o Clube de Criativos do Pará pelo perfil do Instagram (@cc.para).

Inauguração

A Icatu Seguros, maior seguradora independente do Brasil com atuação em Seguro de Vida, Previdência Privada e Capitalização, inaugurou em Marabá (PA). Presente no estado há 23 anos, desde a inauguração de sua primeira unidade em Belém, a companhia busca expandir sua presença na região e projeta um crescimento de 25% em seu faturamento local em 2025. A estratégia de unificação das diretorias regionais Norte e Nordeste da Icatu tem o objetivo de fortalecer e ampliar a oferta de seguros nessas regiões. Henrique Jenkins, então diretor da regional Nordeste, passa a liderar também a regional Norte, que conta agora com duas superintendências estratégicas. A filial em Marabá iniciou suas atividades com corretoras parceiras em Marabá, Parauapebas, Redenção, Canaã dos Carajás e Xinguara, e prevê a capacitação de novos profissionais ainda no primeiro semestre de 2025, ampliando sua rede de parcerias com corretoras locais.

Lançamento

A Flamboyant, indústria genuinamente paraense fundada em Castanhal, produz iogurtes, sorvetes e picolés que fazem o maior sucesso. Agora, tem uma novidade que está deixando o paraense ainda mais apaixonado pela marca: o Flamboyant Minibites de Açaí, que é denominado como uma explosão de sabor e energia, que fornece a leveza que as pessoas buscam em suas rotinas e chega como uma excelente opção de lanche. Conheça mais através do perfil da marca no Instagram (@sigaflamboyant).

80° Feninjer

Patrícia Pontes e Márcia Croce (Divulgação)

Patrícia Pontes, fundadora da joalheria Eternity, localizada em dois conceituados shoppings da cidade, esteve em São Paulo para participar da 80° edição da Feninjer, maior feira do segmento joalheiro da América Latina. Na foto, Patrícia Pontes, que já prestigia a feira há várias edições, ao lado de Márcia Croce, consultora e palestrante especialista em joias que também contribui com o setor através de seu conhecimento e de sua empresa DGNG.

Expansão

A Acassu EcoFazenda, dos empresários Tito e Patrícia Godoy, agora faz parte do grupo Business Eventos e Serviços e se consolida como uma das principais opções de lazer próximas a Belém, no Acará. O espaço também passa a integrar os roteiros pedagógicos da Valeverde Turismo, permitindo que alunos de diversas escolas vivenciem experiências imersivas na natureza, com interação com animais, conhecimento de plantas e frutas regionais e ampla área de lazer. Além do turismo educativo, a fazenda se prepara para oferecer uma estrutura completa de bem-estar e descanso. A inauguração está prevista para o final de fevereiro.