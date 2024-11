Aqualand Resort vai oferecer 50% de desconto nas reservas; FIBRA celebra o 1º Projeto Integrador

• Projeto Integrador

O Centro Universitário FIBRA celebrou o 1º Projeto Integrador realizado pelas turmas do 6º período do Curso de Direito. Sob a coordenação dos professores e mestres Hélen Lopes Noronha e Jairton Silva, com o apoio dos demais professores da área jurídica e de avaliadores externos (foto), o projeto marcou um importante passo na implementação das novas Diretrizes Curriculares do MEC para os cursos de Direito. Com base na metodologia ativa “Arco de Maguerez”, os 42 projetos desenvolvidos abrangeram as diversas áreas do Direito, articulando-as com outras áreas do conhecimento, como “Direito e Psicologia”, “Direito e Pedagogia” e “Direito e Medicina Veterinária”. Essa abordagem interdisciplinar permitiu que os mais de 169 alunos participantes explorassem a aplicação prática do Direito em contextos variados, promovendo uma formação mais integral e conectada às demandas sociais e profissionais. O trabalho culminou em uma apresentação criteriosa, avaliadas por uma banca composta por professores da instituição e especialistas externos, que ao final foram reconhecidos com certificados de participação. A celebração se encerrou com um coquetel especial, destacando o comprometimento e a excelência dos envolvidos nesse marco acadêmico.

• Premiação

(Divulgação)

Aconteceu, no Hangar, o prêmio 'Melhores & Maiores do Ano 2024", uma iniciativa da Negócios & Destaques, e o nutricionista Messias Andrade (foto), que possui uma trajetória de sucesso na área, foi um dos homenageados da noite.

• Black Friday

A promoção de Black Friday do Aqualand Resort vai oferecer 50% de desconto em todas as reservas realizadas exclusivamente no dia 29 de novembro de 2024, aplicável para qualquer data de hospedagem, exceto para o período de Réveillon. Mais informações no perfil do Instagram @‌aqualand.oficial

• Mostra Sesc de Cinema

A Mostra Sesc de Cinema – MSDC desembarcará com sua 7ª edição no Sesc Ver-o-Peso. De 28 a 30 de novembro o público conhecerá obras do Panorama Brasil e do Panorama Infanto-juvenil, com filmes de todas as regiões do país, além de oficinas com realizadores locais. Entre os trabalhos selecionados, 12 filmes foram dirigidos exclusivamente por mulheres, incluindo "A Cabana”, da diretora paraense Adriana de Faria. Outro paraense selecionado é Rodrigo Rodrigues, com a animação “Visagens e Visões”.

• EXPOSIÇÃO

O Sesc em Castanhal segue com visitação aberta para a exposição “Encontro das Águas e Gerações: Artes sobre Rios Amazônicos”. Até 29 de novembro, sempre das 14h às 20h, na Galeria Sesc de Artes, no andar térreo da unidade, o público pode conhecer as obras expostas. Com entrada gratuita, a mostra é uma produção que reúne dois artistas plásticos locais para um diálogo criativo sobre os rios da região: Júlio Cezar e Aracely Miranda.

• Congresso de Gente & Gestão

Lideranças, gestores, estudantes e empresários vão se reunir no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, nos próximos dias 29 e 30 de novembro para tratar dos temas mais atuais do universo de gestão e desenvolvimento humano. A 19ª edição do Congresso de Gente e Gestão, maior evento do segmento no Norte do Brasil, é organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA) e tem o objetivo de compartilhar inovações e provocar reflexões. A programação contará com 40 palestrantes locais e nacionais, entre eles a cofundadora do Grupo Sabin, Janete Vaz; o médico fisiologista Eugênio Mussak; o ator e escritor Nizo Neto; o conselheiro de empresas e startups Adriano Lima; e a comunicadora e escritora Cris Páz. Nos dois dias de congresso, haverá a “Expo Negócio”, com mais de 30 expositores apresentando soluções inovadoras em gestão e RH; a “Arena do Conhecimento”, com palestras gratuitas; e atração musical.