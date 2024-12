Aqualand prepara jantar especial para virada de ano; “Conexão Mercado” chega a 5º temporada

• Lançamento de Livro

A jornalista Águida Leal (foto), que tem raízes paternas no Pará, lançou o livro “Diário de uma louca escritora” que reúne escritos de 2013 a 2023 e faz um passeio pela sua jornada amorosa, que começou lá na adolescência, relembrando ex-amores, ex-ficantes e até aqueles que ficaram apenas na sua imaginação. A ideia da escritora é que o livro encontre os seus antigos amores e os acaricie, que as más lembranças sejam relevadas assim como as decisões da adolescência. Na sua concepção, o amor é juvenil em todas as suas versões e ela apenas teve a coragem de registrar tudo em seu diário. O livro pode ser adquirido através do site da Amazon em versão Kindle ou capa comum pra quem, assim como eu, precisa tocar no livro físico.

• Fibra de Vidro

A Refibra, empresa que trabalha com revestimento, impermeabilização e reforma de piscinas, banheiras e cisternas, vai fechar o ano de 2024 comemorando os seus resultados. Com clientes em diversos condomínios da cidade, a empresa já conquistou a confiança, credibilidade e vem expandindo cada vez mais o excelente trabalho que realiza com fibra de vidro (PRFV). Saiba mais pelo perfil do Instagram @refibrapara

• Direito em Foco

A advogada Shirley Nassar (foto), especialista em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista, encerra o ano de 2024 celebrando a confiança de seus clientes. A advogada, que neste ano aprofundou seus conhecimentos na área, destaca a importância de todo cidadão compreender o que a lei lhe assegura e tem como objetivo trazer mais conteúdos relevantes para sua rede social no ano de 2025. Acompanhe seu trabalho pelo perfil do Instagram @advogadashirleynassar

• Reveillon em foco

O parque aquático Aqualand está preparando um jantar especial com banda para celebrar o réveillon. Através do site do parque ou pelo contato da central 0800 459 0800 você pode garantir sua mesa e celebrar a virada de ano no maior complexo aquático da região norte. Saiba mais no perfil do Instagram @aqualand.oficial

• Atração Nacional

A Assembleia Paraense está preparando o seu reveillon em grande estilo com direito a banda Biquíni Cavadão para celebrar a chegada de 2025. Mais informações no site do clube ou pelo perfil do Instagram @assembleiaparaense

• Reconhecimento

O grupo Carmona Cabrera celebrou a conquista do 3° lugar, entre 70 empresas, no reconhecimento de segurança do trabalho com a implementação de "Ponto de sinal para celular e rádios". O resultado reflete a dedicação e o compromisso do grupo em contribuir para um ambiente seguro e produtivo. Na foto, Ivan Gomes (TST Hydro), Cleia Jacob (Coord. SSMA/ Grupo Carmona), Marcelo Silva (Gestor de contrato/Grupo Carmona) e Flavio Carmona (Diretor de Pavimentação/Grupo Carmona) e Soraia Silva (Analista de segurança do trabalho - Hydro)

• Quinta Temporada

Os médicos Dr Diego Moura e Dr Rubens Toffolo Júnior, estão entre os convidados que já gravaram a quinta temporada do videocast “conexão mercado”. A partir do dia 15 de janeiro você pode conferir o início de mais uma temporada que visa colocar o mercado no protagonismo e aproximar cada vez mais o Grupo Liberal de quem faz o mercado acontecer.