Amazônia na Cuia, CA Comunicação e novidade no Globoplay são destaques

Amazônia na Cuia

O empreendedor e fundador do restaurante Amazônia na Cuia, Rafael Barros (foto), gravou o Conexão Mercado e, entre os insights sobre empreendedorismo e mercado, contou que está em processo de expansão que vai deixar o estabelecimento maior é muito mais confortável.

Rafael Barros conta as novidades (Divulgação)

CA Comunicação

Em bate-papo durante a gravação do videocast do Conexão Mercado, César Paes Barreto (Diretor da CA Comunicação) contou que o mix de gerações presentes na agência é um dos motivos pelo qual ela consegue ser antiga com cara de nova. A troca de ideias entre pessoas que viveram em diferentes épocas aumenta o fluxo de ideias e a criatividade.

TRT em pauta

Na última semana, a diretora de Negócios do Grupo Liberal, Aline Viana, com Bel Soares (jornalista que assina está coluna) e Marcelo Zanella (gerente comercial) estiveram no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PA) em visita ao presidente Marcus Losada e sua equipe. Novidades a caminho!

Globoplay

Além do tão esperado documentário sobre a vida da Rainha dos Baixinhos, Xuxa, teremos uma coleção em NFT com partes da trajetória da apresentadora, cantora e atriz.