Agenda ambiental, investimento em saúde e cuidados para o Dia dos Namorados

10 anos:

A Faculdade Cosmopolita, que está completando 10 anos, trabalha para promover a ciência, inovação e educação de qualidade para toda a região, através de projetos de pesquisa, ensino, extensão e tecnologia que atuam diretamente com a comunidade. A instituição nasceu de um sonho de promover o ensino paraense e contribuir com a sociedade através do poder transformador da educação.

15 anos:

O SIELP (Sistema Integrado de Ensino Lima Pinheiro) está completando 15 anos. Ao longo desses anos, promove uma educação de qualidade e humanizada, proporcionando acolhimento, respeito e valorização com as particularidades dos educandos.

O aniversário celebra o que os fundadores, Manoel Pinheiro e Cleonice Pinheiro, conseguiram colocar em prática que foi o sonho de construir um espaço educacional humanizado que abrangesse os níveis de educação infantil ao ensino médio.

Agenda Ambiental:

O escritório Pinheiro & Mendes Advogados anunciou a expansão de sua atuação e passa a atender carteiras em Parceria Público-Privado (PPP), governança ambiental, social e corporativa (ESG), e Ambiental. À frente dessa nova área de atendimento especializado está Natascha Schmitt, advogada com expertise no assunto e nova consultora jurídica do grupo de associados. A jurista, que é Vice-presidente da World Association of Public-Private Partnership para a América Latina, tem experiência em ESG e mercado de carbono. E representou o PMA no Seminário Ambiental Lide ESG, realizado em São Paulo. O evento é um dos mais importantes dentre os realizados em território brasileiro sobre o tema.

Natascha Schmitt, advogada (Divulgação)

Internacional:

O Dr Marcelo Mendes (foto), CEO da clínica Cicatripelli, participou da 34 Conferência EWMA, em Londres, que é o maior evento sobre tratamento de Feridas do Mundo.

Marcelo Mendes, CEO da clínica Cicatripelli (Divulgação)

Nova aquisição:

O Hospital Beneficente Portuguesa segue investindo em tecnologia e desta vez adquiriu para a Urologia, o Dornier THULIO®️, que é um equipamento de laser de alta potência indicado para litotripsia e tratamentos de próstata. Inclusive, é o mais tecnológico para esses tipos de tratamentos. O equipamento é o primeiro a ser adquirido por um hospital no Norte do Brasil e a aquisição faz parte dos avanços e investimentos feitos pela BP em modernização e tecnologia no cuidado da saúde.

Dia dos Namorados:

