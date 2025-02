Agência estreia nova identidade visual, e empresa oferece curso com formação para o mercado

De cara nova

A Agência LUMIN está de cara nova trazendo uma nova identidade visual e mais inovação e soluções criativas para o mercado. Sob a liderança de Tuany Leal e Brendo Santos (foto), os novos serviços foram pensados para impulsionar negócios locais, agregando consultoria estratégica, estúdio musical e podcasts exclusivos. Agora, além de criar, a agência também busca conectar, engajar e transformar. Acompanhem tudo que tá rolando pelo perfil do Instagram (@lumin_estudio).

Curso profissionalizante

A Computron Cursos tem se consolidado e se tornado referência na preparação para o mercado de trabalho em Belém. Entre os principais diferenciais dos cursos profissionais oferecidos pela Computron Cursos estão a metodologia prática e dinâmica, com foco no aprendizado; professores experientes e qualificados; estrutura moderna e equipamentos atualizados; certificação reconhecida no mercado; além do apoio ao aluno na busca por oportunidades de trabalho, por meio de parcerias com empresas para facilitar a inserção profissional.

Carnaval 2025

Reunião discute sobre marchinhas de carnaval ofensivas (Divulgação)

Na quarta-feira (29/1), na Coordenação das Promotorias de Defesa Comunitária, da Cidadania, dos Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, no Prédio Anexo I do Ministério Público do Estado do Pará, a Federação dos Empresários, Produtores e Empreendedores Culturais do Estado do Pará (foto) esteve reunida com a Dra. Maria da Penha de Mattos, promotora de justiça, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e Direitos Humanos de Belém, com intuito de tratar sobre as marchinhas e músicas de Carnaval ofensivas, além de músicas e canções que possam sugerir alguma forma de preconceito ou violência. Na reunião estiveram presentes membros do Governo do Estado, representados pela Secretaria de Estado de Cultural, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Prefeitura de Belém representada pela Procuradoria Geral do Município de Belém(PGM) e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), a pauta central da reunião foram as músicas e marchinhas tradicionais, como 'Cabeleira do Zezé', 'Maria Sapatão', 'Mulata Bossa Nova', e outras, que foram amplamente debatida, com a intenção de evitar que fossem executadas no carnaval de 2025.

Oficina de drone

No próximo dia 11 de fevereiro (terça feira), será comemorado o Dia da Mulher na Ciência. A professora Keilla Catete, que é a primeira campeã brasileira de robótica educacional na Amazônia, realizará em comemoração a data, uma oficina para desenvolvimento e tecnologia de drone (leia-se robô com asas) para alunas e estudantes da nova geração. Além da comemoração, o evento tem o objetivo de incentivar meninas e mulheres a desenvolver habilidades tecnológicas e, ter contato com a ferramenta para fomentar a entrada da mulher no mercado de trabalho, através desse segmento.

Parceria do bem

A Hydro anunciou que está patrocinando o Projeto Juquinha, uma iniciativa que transforma vidas em Paragominas (PA), oferecendo oportunidades para pessoas com deficiência através de oficinas, cursos profissionalizantes, atividades escolares e psicomotoras. A Hydro acredita que a inclusão é um pilar essencial para construir uma sociedade mais justa e acessível, reiterando que o compromisso dela vai muito além do alumínio, focando também na construção de um futuro mais humano, em que todos possam desenvolver seu potencial e alcançar sua independência.

Premiação

O Prêmio Sebrae Startups 2025 está com as inscrições abertas até o dia 28 de março ou até atingir 5 mil inscritos. Startup de qualquer lugar do país pode participar. Saiba mais através do perfil do Instagram (@sebraepa).