90 anos do CREA, lançamento imobiliário e eventos corporativos

Resort de Luxo:

O GUARÁ PARK, em parceria com a rede internacional de hotelaria Whyndhan Garden, entra na rota dos resorts de luxo e lança no próximo dia 21/06, o GUARÁ FOREST RESORT. O projeto foi idealizado para conectar a tranquilidade da natureza com o conforto e bem estar proporcionados por um resort de luxo.

O marketing e branding foi todo intencionalmente pensado afim de proporcionar uma experiência única nas raízes paraenses, onde da logomarca ao projeto arquitetônico, existe o regionalismo com a presença dos traços marajoaras. O resort do Guará será alocado na área que faz fundo com o parque aquático para que haja uma imersão de conforto em meio a natureza, respeitando-a e coexistindo com ela. No lançamento, os sócios do Guará Acqua Park terão prioridade nas cotas.

90 anos:

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA) completa 90 anos de atuação e vai celebrar a data com o um evento comemorativo, no próximo dia 18 de junho, às 19h, no Theatro da Paz. Durante a cerimônia, será lançado o livro "90 anos do CREA-PA: desafios impulsionam a transformação", que conta a trajetória de lutas e conquistas que foram essenciais para o desenvolvimento do Conselho, no Pará.

Nesses 90 anos, desde a sua fundação, muitos fatos marcaram a história da entidade, que sempre pode contar com diversos profissionais e presidentes, que contribuíram significativamente para a instituição. Por isso, o evento também será de reconhecimento e homenagens a profissionais e personalidades que, de diversas formas, tiveram participação na execução de projetos e construções de edifício, estradas, pontes e outras obras que possibilitaram o desenvolvimento do nosso estado.

Lançamento:

Inspirado na cultura marajoara, a Laje Engenharia, empresa que completa 40 anos em 2025, lança o Parque das Águas Condomínio Clube na Augusto Montenegro, pertinho de Icoaraci. São 244 unidades com opções de 2 e 3 quartos e área de lazer completa.

Treinamento:

O time comercial de O Liberal recebeu treinamento de Alta Performance liderado por Filipe Frazão, diretor da Febracis Pará e Febracis Espírito Santo.

Eventos Corporativos:

A Tulle Assessoria & Eventos, comandada por Giordana Maiorana e Ivana Elgrably, agora assina também eventos corporativos. O lançamento do Lide Pará e o “Liderando com Excelência - Uma jornada de transformação para Cop 30” da Adapa (Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Pará) foram assinados pela dupla e foi o maior sucesso.

Summit Gestão e Negócios:

A edição 2024 do Summit Gestão & Negocios vai acontecer nos dias 21 e 22 de junho e tem a expectativa de reunir um público de cerca de 400 empresários, gestores e profissionais de diversas áreas. O evento vai proporcionar aos participantes a oportunidade de aprender e discutir estratégias essenciais para o crescimento e sucesso de seus negócios. Durante os dois dias, Lásaro do Carmo Jr., ex-presidente da Jeunesse Brasil e Argentina e ex-VP do Grupo Silvio Santos e Paulo Vitor Porto e Wilson Sá, da Capital Upgrade e da PWR Gestão, compartilharão insights sobre gestão, planejamento, marketing e vendas. Informações e inscrições no site oficial do evento .

Novidade:

A franquia Escova express, que proporciona aos clientes uma experiência com preço justo e fixo, além de qualidade e agilidade, agora oferece também tratamentos com ozônio e fototerapia.