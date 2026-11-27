Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Dicas de filmes

Muitas opções estão disponíveis ao cinéfilo, que deve aproveitar a oportunidade de assistir a boas produções cinematográficas. Do streaming ao circuito alternativo, é possível encontrar filmes expressivos que merecem atenção. Confira minhas indicações e tenha ótimas sessões!

Jim Queen

Vale assistir Jim Queen (foto), comédia animada adulta franco-belga dirigida por Nicolas Athané e Marco Nguyen. O longa chegou ao Brasil em 19 de novembro de 2026, pela Pandora Filmes, após passagens pelo Festival de Cannes, Festival do Rio e Mix Brasil. Ambientada em Paris, a história acompanha Jim, um influenciador fitness que contrai um vírus capaz de transformar homens gays em heterossexuais. Diante da perda de popularidade, ele se une ao jovem fã Lucien em uma jornada pelo bairro do Marais em busca de uma cura.

Com humor ácido, irreverência e uma boa dose de provocação, o filme utiliza a linguagem da animação para abordar questões relacionadas à identidade, à sexualidade, aos padrões de comportamento, à cultura queer e à influência das redes sociais. Sua proposta satírica demonstra como a animação, frequentemente associada ao universo infantil, também pode explorar temas complexos, questionar convenções e provocar reflexões sobre a sociedade contemporânea.

Jim Queen merece a atenção do espectador justamente por reafirmar a diversidade estética e temática do cinema de animação, um gênero que oferece inúmeras possibilidades de criação e expressão artística. Uma oportunidade de descobrir uma produção ousada, que utiliza o humor e a fantasia para discutir questões culturais e comportamentais. Em exibição no Cine Líbero Luxardo.

Vicentina pede desculpas

Vicentina Pede Desculpas é um drama brasileiro de 2026, escrito e dirigido por Gabriel Martins, cineasta que conquistou reconhecimento com Marte Um. O longa-metragem está entre as produções de destaque do cinema nacional e foi pré-selecionado para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. Ambientada em Belo Horizonte, a narrativa acompanha Vicentina, uma professora aposentada de 75 anos que vê sua vida profundamente transformada após uma tragédia. Seu filho, Wesley, trabalhava como motorista de ônibus e morre em um acidente no qual o veículo despenca de um viaduto, provocando a morte de quase todos os passageiros.

A partir dessa situação dramática, Gabriel Martins constrói uma narrativa sensível sobre o luto, a memória, a perda e a capacidade humana de enfrentar acontecimentos que alteram radicalmente o curso da vida. A realização também reafirma a importância do cinema autoral brasileiro, que encontra na liberdade criativa de seus realizadores a possibilidade de desenvolver histórias particulares, personagens complexos e narrativas profundamente conectadas à realidade social e cultural do país. Disponível na Netflix.

Alucinação Belchior

Alucinação Belchior de Renato Terra, Marcos Caetano e Leonardo Caetano é um documentário com coprodução da Globo Filmes, da GloboNews e do Canal Brasil que percorre o disco Alucinação (1976) de Belchior, faixa a faixa, para contextualizar o cenário político e comportamental da década de 1970. O filme revisita a trajetória e a obra do cantor e compositor Belchior, tendo como pano de fundo um Brasil marcado por profundas transformações políticas, culturais e sociais e procura recuperar o espírito de uma geração que acreditava na possibilidade de transformar o mundo, mas que encontrou um país atravessado pela repressão, pelas desigualdades e pelas contradições de seu tempo.

Ao recuperar esse período por meio das canções de Belchior, o documentário constrói um retrato de um Brasil dividido entre esperança, resistência, desencanto e memória. Mais do que revisitar uma época, o filme nos convida a conhecer e redescobrir a obra de um dos compositores mais expressivos da música popular brasileira. Belchior foi um artista de personalidade singular, dono de uma escrita poética e contundente, capaz de abordar questões existenciais, inquietações políticas, conflitos geracionais e transformações culturais. Suas canções continuam atuais porque falam de experiências humanas e contradições sociais que atravessam diferentes gerações.

Conhecer a obra de Belchior é também compreender um pouco da história recente do Brasil e reconhecer a força da música como expressão artística, cultural e política. Uma oportunidade para os admiradores do compositor e, sobretudo, para aqueles que ainda não descobriram a riqueza de sua criação musical. Em exibição no Cine Alexandrino Moreira.

Dicas da semana

Alucinação Belchior de Renato Terra, Marcos Caetano e Leonardo Caetano (Cine Alexandrino Moreira).

Josephine: Fragmentos de um Crime de Beth de Araújo, Feito Pipa de Allan Deberton, Jim Queen de Nicolas Athané e Marco Nguyen, O Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, A Terra do Meu Pai de Paweł Pawlikowski (Cine Líbero Luxardo).