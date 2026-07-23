QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia
CHRISTIAN EMANOEL

CHRISTIAN EMANOEL

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), atualmente é Chefe de Reportagem da TV Liberal e colunista do jornal O Liberal. Também assina o Blog que leva seu nome. | christianemanoel@gmail.com

Colunas

Julho em Salinas, Corrida do Sal e quem 'apareceu' na semana você vê aqui!

Christian Emanoel

23 de julho de 2026 às 10:00

Natasha de Paula e amigas se divertiram no badalado verão de Salinas no último final de semana. O click foi feito na Praia do Atalaia

Natasha de Paula e amigas se divertiram no badalado verão de Salinas no último final de semana. O click foi feito na Praia do Atalaia ( Foto: Divulgação )

Corrida

A tradicional Corrida do Sal está de volta as ruas de Salinas neste sábado, dia 25, com a participação de milhares de atletas profissionais, amadores e amantes da modalidade esportiva. O evento promete inovações na cronometragem e atrações musicais na Orla do Maçarico. A promoção é do Grupo Liberal.

Espetáculo

A atriz Lucinha Lins desembarca em Belém para a curta temporada de "Fafá de Belém, O Musical", em cartaz no Theatro da Paz entre os dias 07 e 16 de agosto. O espetáculo é uma realização da Charge Produções e Fato Produções, com apoio local da TV Liberal e patrocínio da Petrobras

Shape

A Amazon Low Carb está fazendo sucesso nessas férias entre os que não descuidam da boa forma, mas também não dispensam uma breja, ainda mais tendo só 49 calorias por copo e menos carboidratos. A bebida é o mais novo sucesso da cervejaria da Estação das Docas.

Natação

O Rio Xingu será novamente palco de uma grande celebração do esporte e da qualidade de vida. No dia 23 de agosto, o Serviço Social da Indústria (SESI) realiza, em Altamira, o 2º Festival SESI de Natação em Águas Abertas, reunindo atletas da indústria e da comunidade.

Livro

O médico abaetetubense Márcio Maués lançou novo livro de poesias, “Anatomia das Estrelas”, pela Editora Caravana Grupo Editorial, em edição bilíngue (português e espanhol), durante a Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, antes de prosseguir com a agenda de lançamentos por Buenos Aires, na Argentina.

Verão

Natasha de Paula e amigas se divertiram no badalado verão de Salinas no último final de semana. O click foi feito na Praia do Atalaia
Natasha de Paula e amigas se divertiram no badalado verão de Salinas no último final de semana. O click foi feito na Praia do Atalaia (Divulgação)

Aniversário

Maria Barbalho festejou 18 anos com festa cercada de amigos e familiares, em Salinas. A decoração do evento foi de Fátima Petrola
Maria Barbalho festejou 18 anos com festa cercada de amigos e familiares, em Salinas. A decoração do evento foi de Fátima Petrola (Divulgação)

Festival

O modelo Benjamin Souza curtiu o show de Duda Beat, no Festival Psica, na praia de Jones, na Ilha do Marajó
O modelo Benjamin Souza curtiu o show de Duda Beat, no Festival Psica, na praia de Jones, na Ilha do Marajó (Divulgação)

Comemoração 

O casal Roma e Bruna Merabet comemorou Bodas de Papel em Nova York, nos EUA
O casal Roma e Bruna Merabet comemorou Bodas de Papel em Nova York, nos EUA (Divulgação)

Beleza

Nathalia Lago esbanjou beleza e elegância no litoral nordestino. Foi em viagem recente à Fortaleza
Nathalia Lago esbanjou beleza e elegância no litoral nordestino. Foi em viagem recente à Fortaleza (Divulgação)

Internacional

A ex-BBB, Marciele Albuquerque, que é natural de Juruti, no Baixo-Amazonas, comemorou idade nova em viagem pela Espanha
A ex-BBB, Marciele Albuquerque, que é natural de Juruti, no Baixo-Amazonas, comemorou idade nova em viagem pela Espanha (Divulgação)

Sunset

A influenciadora Concinha Matos badalou por Salinas no fim de semana e aproveitou o pôr do sol na Praia do Atalaia
A influenciadora Concinha Matos badalou por Salinas no fim de semana e aproveitou o pôr do sol na Praia do Atalaia (Divulgação)

Assuntos relacionados

colunas
christian emanoel