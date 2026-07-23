Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), atualmente é Chefe de Reportagem da TV Liberal e colunista do jornal O Liberal. Também assina o Blog que leva seu nome. | christianemanoel@gmail.com

Julho em Salinas, Corrida do Sal e quem 'apareceu' na semana você vê aqui!

Natasha de Paula e amigas se divertiram no badalado verão de Salinas no último final de semana. O click foi feito na Praia do Atalaia ( Foto: Divulgação )

Corrida

A tradicional Corrida do Sal está de volta as ruas de Salinas neste sábado, dia 25, com a participação de milhares de atletas profissionais, amadores e amantes da modalidade esportiva. O evento promete inovações na cronometragem e atrações musicais na Orla do Maçarico. A promoção é do Grupo Liberal.

Espetáculo

A atriz Lucinha Lins desembarca em Belém para a curta temporada de "Fafá de Belém, O Musical", em cartaz no Theatro da Paz entre os dias 07 e 16 de agosto. O espetáculo é uma realização da Charge Produções e Fato Produções, com apoio local da TV Liberal e patrocínio da Petrobras

Shape

A Amazon Low Carb está fazendo sucesso nessas férias entre os que não descuidam da boa forma, mas também não dispensam uma breja, ainda mais tendo só 49 calorias por copo e menos carboidratos. A bebida é o mais novo sucesso da cervejaria da Estação das Docas.

Natação

O Rio Xingu será novamente palco de uma grande celebração do esporte e da qualidade de vida. No dia 23 de agosto, o Serviço Social da Indústria (SESI) realiza, em Altamira, o 2º Festival SESI de Natação em Águas Abertas, reunindo atletas da indústria e da comunidade.

Livro

O médico abaetetubense Márcio Maués lançou novo livro de poesias, “Anatomia das Estrelas”, pela Editora Caravana Grupo Editorial, em edição bilíngue (português e espanhol), durante a Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, antes de prosseguir com a agenda de lançamentos por Buenos Aires, na Argentina.

Verão

Natasha de Paula e amigas se divertiram no badalado verão de Salinas no último final de semana. O click foi feito na Praia do Atalaia (Divulgação)

Aniversário

Maria Barbalho festejou 18 anos com festa cercada de amigos e familiares, em Salinas. A decoração do evento foi de Fátima Petrola (Divulgação)

Festival

O modelo Benjamin Souza curtiu o show de Duda Beat, no Festival Psica, na praia de Jones, na Ilha do Marajó (Divulgação)

Comemoração

O casal Roma e Bruna Merabet comemorou Bodas de Papel em Nova York, nos EUA (Divulgação)

Beleza

Nathalia Lago esbanjou beleza e elegância no litoral nordestino. Foi em viagem recente à Fortaleza (Divulgação)

Internacional

A ex-BBB, Marciele Albuquerque, que é natural de Juruti, no Baixo-Amazonas, comemorou idade nova em viagem pela Espanha (Divulgação)

Sunset