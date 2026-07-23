Julho em Salinas, Corrida do Sal e quem 'apareceu' na semana você vê aqui!

Corrida
A tradicional Corrida do Sal está de volta as ruas de Salinas neste sábado, dia 25, com a participação de milhares de atletas profissionais, amadores e amantes da modalidade esportiva. O evento promete inovações na cronometragem e atrações musicais na Orla do Maçarico. A promoção é do Grupo Liberal.
Espetáculo
A atriz Lucinha Lins desembarca em Belém para a curta temporada de "Fafá de Belém, O Musical", em cartaz no Theatro da Paz entre os dias 07 e 16 de agosto. O espetáculo é uma realização da Charge Produções e Fato Produções, com apoio local da TV Liberal e patrocínio da Petrobras
Shape
A Amazon Low Carb está fazendo sucesso nessas férias entre os que não descuidam da boa forma, mas também não dispensam uma breja, ainda mais tendo só 49 calorias por copo e menos carboidratos. A bebida é o mais novo sucesso da cervejaria da Estação das Docas.
Natação
O Rio Xingu será novamente palco de uma grande celebração do esporte e da qualidade de vida. No dia 23 de agosto, o Serviço Social da Indústria (SESI) realiza, em Altamira, o 2º Festival SESI de Natação em Águas Abertas, reunindo atletas da indústria e da comunidade.
Livro
O médico abaetetubense Márcio Maués lançou novo livro de poesias, “Anatomia das Estrelas”, pela Editora Caravana Grupo Editorial, em edição bilíngue (português e espanhol), durante a Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro, antes de prosseguir com a agenda de lançamentos por Buenos Aires, na Argentina.
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