Papão: desafio agora é reafirmar o potencial

O Papão inflamado, avassalador, empolgante do segundo tempo no Re-Pa da quarta-feira foi um caso pontual. O time foi ao seu máximo de esforço físico. A vitória, na raça, deu autoconfiança aos atletas, o que deve resultar em ascensão técnica. Sim! Porque todo jogador confiante ousa mais e erra menos. Mas no domingo o Re-Pa volta ao normal, brigado sim, mas fundamentalmente jogado.

Nessa semana de astral leve na preparação, Márcio Fernandes encaixa peça e foca mais nas funções táticas do que na conduta. O time já quitou os débitos que tinha com a torcida e agora deve tratar de construir crédito, alimentar esperanças. E isso começa por jogar bem no domingo e reafirmar o potencial para ser vitorioso na sequência da temporada.

O que importa é o efeito moral

Os três pontos não vão significar nada pra qualquer das equipes. Mas o efeito moral da vitória será grandioso, seja para os azulinos ou para os bicolores, além da honra pela reinauguração oficial do Mangueirão.

O Remo está na sua semana mais amarga. Uma vitória pode adoçar, tanto quanto uma nova derrota pode azedar de vez o ambiente. Isso indica um certo clima de "decisão" no Baenão, embora o jogo pudesse ser visto como "amistoso". Marcelo Cabo tem substituições e ajustes para fazer no time, mas deve estar mais preocupado em manter o estado de alerta no grupo, na consciência do que significa esse Re-Pa.

BAIXINHAS

* Pablo Roberto sob cuidados médicos com lesão muscular. Sendo confirmada a ausência dele, a vaga ficará entre Soares, Rodriguinho, Galdezani e Álvaro, todos com características bem diferentes do titular. Richard Franco e Diego Tavares devem reaparecer no time e o lateral Lucas Marques deve estrear.

* No Paysandu, o zagueiro Rodolfo Filemon, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, os volantes Kelvi e Geovane, o atacante Luis Phelife estão aptos para estrear. O lateral-direito Edilson e o atacante Vinícius Leite também são opções.

* Rony, Palmeiras (Magalhães Barata) x Igor Henrique, Água Santa (Castanhal), duelo de paraenses na decisão do campeonato paulista. Rony, fruto do Leão Azul; Igor Henrique, fruto do Japiim. Outro paraense no Água Santa é o ex-remista Lucas Tocantins, natural de São Geraldo do Araguaia.

* É hoje o 38° aniversário da Taça de Prata da Tuna Luso Brasileira, na vitória por 3 x 2 no Mangueirão. Gols tunantes: Luis Carlos, Paulo Guilherme e Ronaldo. Tuna campeã brasileira da 2ª divisão de 1985 com Ocimar; Quaresma, Ronaldo, Paulo Guilherme, Mário Vigia; Edgar, Ondino, Queirós; Tiago (Puma), Paulo César e Luís Carlos. Técnico: José Dutra dos Santos.

* Investidor do Tapajós é o mesmo do Londrina. Isso explica a investida pela transferência de Paulinho Curuá para o clube paranaense, que está na Série B. O Tapajós é sócio majoritário, mas o Remo tem parte nos direitos econômicos.

* Cametá, muito próximo da Série D nacional. Só precisa empatar, em casa, domingo, com o São Francisco. O Mapará esteve na Série D em 2010 e na Copa do Brasil em 2013. O Leão Santareno fez destacada campanha na Série C do campeonato brasileiro em 1998.

* Agenda de transmissões da Copa do Brasil: Remo x Corinthians (os dois jogos) pelo Sportv e Premiere; Paysandu x Fluminense (os dois jogos), Águia x Fortaleza (os dois jogos) pelo Amazon Prime.

* Remo com cinto times (de sub 7 a sub 11) e o Paysandu com dois (sub 10 e sub 13) no Go Cup, mega evento de futebol de base, em Goiânia. A abertura foi no último domingo. Agora, mais de 120 times em ação.