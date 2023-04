No Parazão, agora é cortando e apararando

Cametá e Águia avançaram com duas vitórias, cada, sobre São Francisco e Castanhal. Remo e Paysandu, em larga vantagem sobre Caeté e Tuna, só precisam confirmar a classificação. Nesta fase do Parazão, é cortando e apararando. Cametá e Águia devem ser confirmados, hoje e amanhã, na Série D de 2024.

O campeonato vai seguindo o roteiro tradicional para Re-Pa na decisão. É o que está claramente desenhado neste Parazão de absoluta soberania dos dois gigantes. Hoje o Leão tem mais um ato do roteiro a cumprir, favoritaço contra o Caeté. Amanhã será dia do Papão que esbanja autoridade diante da Tuna.

Três artilheiros fizeram metade dos 35 gols do Leão

Enquanto Muriqui tem 800 minutos em campo, em 10 jogos, Fabinho tem 550 minutos em 13 jogos. Eles estão empatados com sete gols, cada, na temporada. Vinícius Kanu, 270 minutos em sete jogos, tem três gols. Os três fizeram metade dos 35 gols do Leão Azul na temporada.

No trio, Muriqui é protagonista com muito mérito. Além de ser artilheiro, ele oferece inteligência, recursos técnicos e liderança ao time. Jogador importante sob todos os aspectos! Fabinho é força física e muita dedicação, mas vem mostrando acentuada evolução técnica. Se seguir progredindo, vai ampliar o seu espaço mais cedo ou mais tarde, até porque tanto ele como Muriqui também cumprem funções extras, fora da área.

Vinícius Kanu é um atacante em construção física, técnica, tática e emocional. Com 19 anos, ele já responde bem ao aprendizado.

BAIXINHAS

* Mário Sérgio (Paysandu) lidera a artilharia do Parazão com sete gols. Tem um a mais que Fabinho (Remo) e Luis Carlos Pilar (Cametá) e dois a mais que Welthon (Tuna).

*E a enxurrada de contratações continua. Meia Gustavo Bochecha, carioca de 26 anos, muito bem referendado, é a nova aquisição do Remo. O Paysandu contratou o meia Juninho, destaque da Tuna, e deve anunciar também o atacante Gabriel Furtado, revelação do São Francisco.

* Dos últimos importados pelo Papão, o lateral Edilson e o volante Geovane estão, de fato, reforçando o time. Edilson muito ofensivo. Geovane, cedido pelo Ceará, muito seguro na marcação e bom iniciador de jogadas.

* Com dinheiro em caixa, pelos ganhos na Copa do Brasil, o Remo planeja investir no Centro de Treinamentos. Por enquanto, o clube prefere guardar os seus milhões e esperar pelo que o time tem a fazer, para novos faturamentos ou eventuais gastos.

* O jogo de Itaquera entre Corinthians x Remo, na quarta-feira da próxima semana, será a "prova dos nove" para o azulino Pablo Roberto, que encantou a todos no jogo de Belém. Isso se ele não for vendido antes pelo Vila Nova, detentor dos direitos econômicos. O Leão tem direito a 20%.

* Hoje, Ministério Público ouve as partes envolvidas no fechamento dos portões do Mangueirão, em prejuízo de torcedores que portavam ingresso para o jogo Remo x Corinthians. O MP vai acompanhar também a operação de ressarcimento dos torcedores barrados.

* Leão Azul teve ter o time principal, hoje, contra o Caeté. Papão também com força máxima, amanhã, contra a Tuna. Águia e Cametá só na espera pelas semifinais do Parazão, que já começam no sábado.