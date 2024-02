Beto Faro

Beto Faro é agricultor familiar e filiado ao PT desde 1987. No governo Lula, ocupou o cargo de Superintendente Regional do INCRA no Pará entre 2003 e 2004. Foi deputado federal de 2007 a 2022, quando se elegeu a Senador na 57ª legislatura. Neste espaço escreve sobre política, agricultura Familiar, temas regionais do Pará e Meio Ambiente