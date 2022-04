TOM DE VOZ, algo simples ou nem tanto assim?

Para os mesmos produtos existem várias marcas diferentes. Como elas fazem para se diferenciar? De inúmeras maneiras e uma delas é utilizando-se do tom de voz, também chamado brand voice, que “empacota” posicionamento, valores, propósito e crenças de uma marca para gerar a sua voz.

Num mundo onde os níveis de exigência do consumidor estão cada vez mais altos, o tom de voz de uma marca deve ser pensado de forma estratégica, a fim de ganhar o ativo mais caro do mercado: a atenção do cliente. E para isso ele deve estar presente e ser congruente em todas as ações da marca - off line e on line - em todos os canais institucionais, nas redes sociais, na interação humana e em toda e qualquer forma de comunicar com sua audiência.

Do contrário, de nada vai adiantar ter um posicionamento claro, um propósito bem definido e uma missão super legal, se isso não for bem comunicado. É preciso dar voz e palco pra voz da sua marca, entende?

Trazendo isso para o universo de marca pessoal, o tom de voz é igualmente necessário. E aqui ele também deve ser pensado de forma estratégica e intencional, porém, antes, eu indico um mergulho no processo de autoconhecimento.

Veja bem, dentro do seu pacote de marca pessoal, que vem ser essa bagagem que todos carregamos, estão os seus valores, suas crenças, seus traumas, suas vulnerabilidades. E diferentemente de um produto, que é fabricado pela máquina ou pelas mãos do homem, nós humanos fomos fabricado pelos nossos pais, porém, moldados pela vida. Portanto, pensar tom de voz dentro de uma marca pessoal é necessário e complexo.

Por isso que não tem como desvincular gestão de marca pessoal da busca constante por conhecer a si mesmo. Até este momento, você é as suas escolhas, as suas vivencias, o ambiente onde cresceu, a criação que recebeu. E tudo, absolutamente tudo, se não for bem trabalhado, vai refletir em sua vida pessoal e profissional.

Quem nunca se deparou com uma pessoa altamente grosseira na hora de defender seu posicionamento? Já parou pra pensar que isso pode ser o botão de defesa dela que está acionado? Uma dose de autoconhecimento e a consciência de se trabalhar como marca resolveria isso, não tenho a menor dúvida.

Portanto, respire fundo antes de pensar no recado que quer transmitir, no posicionamento que quer defender, nas sua falas, pois, tudo isso é o tom de voz da sua marca pessoal. E ele é um recurso poderoso, que merece lugar de fala e palco, desde que saibamos usá-lo!